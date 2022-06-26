【糧食危機】聯合國秘書長警告全球糧食短缺 明年情況或更糟

俄羅斯和烏克蘭共佔全球約29%的小麥出口，隨著俄烏戰爭爆發，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）警告，全球糧食日益短缺，全球人民將面臨糧食安全災難。

古特雷斯指，俄烏戰爭加劇了多年來醞釀的問題，如氣候變化、新冠疫情等。據聯合國估計，大約34個國家，數百萬人口處於飢荒邊緣。古特雷斯警告，明年情況可能會更糟。

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古特雷斯指出，亞洲、非洲和美洲的農民將受到肥料和燃料成本上漲的打擊，「今年的糧食獲取問題可能成為明年的全球糧食短缺問題，沒有哪個國家能夠免受此類災難的影響。」

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責任編輯：黃苑筠