【美國通脹】Bill Ackman︰投資者需認真看待聯儲局 料明年利率將升至5％

美國著名對沖基金Pershing Square 創辦人阿克曼（Bill Ackman），警告投資者應認真對待美國聯儲局應對通脹的態度，並預計明年基準利率可能飆升至5%以上。

阿克曼周五（24日）在Twitter上寫道，短期債券收益率的急劇下降，證明投資者不相信聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會繼續加息，以對抗通脹。但他認為，聯儲局這次是認真的。

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阿克曼補充說，他預計聯儲局將在7月加息最少75個基點，並在之後的會議上加息至少50個基點，直到通脹回落至聯儲局定立的2%目標。阿克曼預測，明年基準利率將增加到少兩倍，達到5%以上。

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責任編輯：黃苑筠