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【舜宇光學 2382】瑞信料股價已反映手機市場疲弱 看好舜宇XR及車載鏡頭業務

股樓投資 18:36 2022/06/25

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舜宇光學（02382）日前舉行投資者日，下調今年全球及中國市場智能手機出貨量。事實上，今年以來，智能手機市場進一步疫弱，拖累舜宇股價跌跌不休，由年初250元計，至周五（24日）收報118.3元，股價幾乎腰斬。

同場加映﹕【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

瑞信發表研究報告指，相信上述不利因素已反映在股價之上，看好其長綫業務增長前景，包括如XR、車載鏡頭等業務，因此維持「跑贏大市」評級，目標價則由155元調低至141元。與此同時，該行將舜宇今年手機鏡頭模組及手機鏡頭出貨量預測，由原來按年各增長5.5%及4.7%，下調至按年持平，反映Android手機需求持續疲弱，指恢復能見度有限。

【大行報告】 高盛憂電池原料牛市或完 對鋰價前景審慎 狠劈贛鋒鋰業目標價【見下頁

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舜宇於會上指，受全球疫情、海外地區戰爭、全球通脹和消費疲弱的影響下，預期今年全球智能手機出貨量按年跌7.9%至12.2億部，較今年初預測下調10.9%。至於內地市場方面，預計出貨量按年跌16.9%至2.6億部，較年初預測下調17.1%。

同場加映﹕【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

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記者：郭秀慧

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舜宇光學科技（02382） 港股 大行報告 疫情 目標價 智能手機 鏡頭

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