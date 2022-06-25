【舜宇光學 2382】瑞信料股價已反映手機市場疲弱 看好舜宇XR及車載鏡頭業務

舜宇光學（02382）日前舉行投資者日，下調今年全球及中國市場智能手機出貨量。事實上，今年以來，智能手機市場進一步疫弱，拖累舜宇股價跌跌不休，由年初250元計，至周五（24日）收報118.3元，股價幾乎腰斬。

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瑞信發表研究報告指，相信上述不利因素已反映在股價之上，看好其長綫業務增長前景，包括如XR、車載鏡頭等業務，因此維持「跑贏大市」評級，目標價則由155元調低至141元。與此同時，該行將舜宇今年手機鏡頭模組及手機鏡頭出貨量預測，由原來按年各增長5.5%及4.7%，下調至按年持平，反映Android手機需求持續疲弱，指恢復能見度有限。

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舜宇於會上指，受全球疫情、海外地區戰爭、全球通脹和消費疲弱的影響下，預期今年全球智能手機出貨量按年跌7.9%至12.2億部，較今年初預測下調10.9%。至於內地市場方面，預計出貨量按年跌16.9%至2.6億部，較年初預測下調17.1%。

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記者：郭秀慧