挪威夜店槍擊2死數十傷 警方列為恐襲案

挪威首都奧斯陸市中心周六（25日）發生夜店槍擊案，最少兩死21人受傷。警方將案件列作恐怖襲擊，並拘捕一名42歲男子。案發地點位於當地著名同志酒吧，原定周六舉行的同性戀巡遊慶典亦因安全問題取消。

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奧斯陸（Oslo）當地時間周六凌晨一點發生槍擊案，一名男子在著名同志酒吧附近向路人開槍，事發地點位處繁華夜店區，很多人走避不及中彈。

BBC報道指，案件造成兩死21傷，警方正循恐襲案方向調查，並已拘捕一名42歲伊朗裔挪威籍男子。警方發言人認為疑犯單獨行事，即場檢獲手槍及機關槍，將起訴他犯謀殺、謀殺未遂及恐怖行為。

奧斯陸原定周六舉行年度同同性戀巡遊慶典，在警方建議下宣布取消。

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挪威廣播公司（NRK）引述目擊者指，有看到揹著袋子的男人，突然拿起槍械向民眾開槍，有路人被玻璃碎片擊中。

亦有女子向當地傳媒表示，槍手似乎有特定目標，瞄準某個男子開槍。目擊者見到很多人頭部受傷倒在地上。

首相斯特勒（Jonas Gahr Stoere）形容這宗針對無辜民眾的襲擊令人震驚及可怕；司法部長 Emilie Enger Mehl表示槍擊案撼動整個國家。

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責任編輯：郭麗明