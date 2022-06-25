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人行貨幣政策委員王一鳴提出加大財政政策 倡上調赤字水平或發特別債

股樓投資 17:51 2022/06/25

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人民銀行貨幣政策委員會委員、中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴在中國宏觀經濟論壇季度論壇（2022年中期）表示，當務之急要穩住宏觀經濟大盤，努力實現第二季度轉正，經濟能夠穩定在合理區間。他提出，積極的財政政策需要加大力度，可考慮適當上調赤字水平，進行預算調整，亦可以考慮增加發行不計入赤字的特別國債，進一步推動內需擴大。

同場加映﹕【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

王一鳴表示，當前穩健的貨幣政策在總量上是足夠充裕，下一步可以研究通過貼息來支持金融機構開展消費、信貸業務，通過政府適當補貼、金融機構適當讓利來發放低息、免息消費信貸來推動消費。

【滔搏 6110】 滔搏業績倒退 派末期息連特別息0.3元人幣 股價績後升逾4%【見下頁

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記者：郭秀慧

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