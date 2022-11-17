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【新股IPO】中國光伏逆變器供應商古瑞瓦特計劃集資約78億元、正尋求通過上市聆訊　最快下周招股

新股IPO 19:17 2022/11/17

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【新股IPO】中國光伏逆變器供應商古瑞瓦特計劃集資約78億元、正尋求通過上市聆訊　最快下周招股

據外電消息指，中國光伏逆變器供應商古瑞瓦特（Growatt Technology）預計若港交所 （00388） 周四（17日）通過上市聆訊，集團最早於下周進行招股，預計集資10億美元（折合約78億港元）。

Growatt6月已向港交所遞交上市申請，古瑞瓦特於2011年在深圳成立，主要專注設計、研發、製造光伏逆變器、儲能系統、智能充電樁等智慧能源管理系統，瑞信及中金為聯席保薦人。

截至最後實際可行日期，公司的業務橫跨150多個國家和地區，連接全球約140萬名家庭及工商業終端客戶。根據諮詢機構資料顯示，以各地區2021年戶用光伏逆變器出貨量計，古瑞瓦特是全球最大的戶用光伏逆變器提供商，市占率達19.9%，在美洲、亞洲及EMEA（歐洲、中東和非洲）分別位列第一、第一和第三，並且是全球第3大光伏逆變器提供商。

古瑞瓦特去年全年收入合共達31.94億元人民幣，按年增長68.7%；期內股東應佔利潤達5.47億元，按年增長51.1%；全年毛利率為35.8%，對比2020年同期下跌2.9個百分點。

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記者：宋佩恩

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