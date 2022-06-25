  • 31°C
香港時間 : 2022625日 (六) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】中國光伏逆變器供應商古瑞瓦特申請上市　全球戶用光伏逆變器市占率近兩成、位列第一

新股IPO 17:14 2022/06/25

分享：

分享：

中國光伏逆變器供應商古瑞瓦特申請上市　全球戶用光伏逆變器市占率近兩成、位列第一

中國光伏逆變器供應商古瑞瓦特（Growatt Technology）向港交所 （00388） 遞交上市申請，古瑞瓦特於2011年在深圳成立，主要專注設計、研發、製造光伏逆變器、儲能系統、智能充電樁等智慧能源管理系統，瑞信及中金為聯席保薦人。

截至最後實際可行日期，公司的業務橫跨150多個國家和地區，連接全球約140萬名家庭及工商業終端客戶。根據諮詢機構資料顯示，以各地區2021年戶用光伏逆變器出貨量計，古瑞瓦特是全球最大的戶用光伏逆變器提供商，市占率達19.9%，在美洲、亞洲及EMEA（歐洲、中東和非洲）分別位列第一、第一和第三，並且是全球第3大光伏逆變器提供商。

古瑞瓦特去年全年收入合共達31.94億元人民幣，按年增長68.7%；期內股東應佔利潤達5.47億元，按年增長51.1%；全年毛利率為35.8%，對比2020年同期下跌2.9個百分點。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】喜馬拉雅據報暫停在港上市計劃、因投資者觀望氣氛濃厚　另有消息指上市計劃仍在進行

【新股IPO】天齊鋰業傳已確定來港上市時間表 擬7月13日上市

開啟hket App，閱讀全文
港股 新能源 香港交易及結算所有限公司 IPO 深圳 中國 亞洲

下一篇文章

【新股IPO】魯商生活服務最快下周一建簿　擬集資最多3.9億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【SWIFT】劉應彬：金管局有方案應對香港被剔出SWIFT系統　香港會被保障
【SWIFT】劉應彬：金管局有方案應對香港被剔出SWIFT系統　香港會被保障
【美股收市】道指飈823點　納指升3.3% 波音高盛漲逾5%（不斷更新）
【美股收市】道指飈823點　納指升3.3% 波音高盛漲逾5%（不斷更新）
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【新股IPO】快狗打車GOGOX2246首掛插22%、一手帳面蝕956元　數碼港：首間培育獨角獸上市
【新股IPO】快狗打車GOGOX2246首掛插22%、一手帳面蝕956元　數碼港：首間培育獨角獸上市
【馬雲行蹤】馬雲傳再遊西班牙馬略卡島打高爾夫球　揸2億美元豪華遊艇低調嘆世界
【馬雲行蹤】馬雲傳再遊西班牙馬略卡島打高爾夫球　揸2億美元豪華遊艇低調嘆世界
【恒指夜期+ADR】恒指夜期收市升185點 滙豐ADR高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期收市升185點 滙豐ADR高港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款