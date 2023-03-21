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【新股IPO】中國光伏逆變器供應商古瑞瓦特再遞表　料集資約78億元　瑞信為保薦人

新股IPO 15:26 2023/03/21

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【新股IPO】中國光伏逆變器供應商古瑞瓦特再遞表　料集資約78億元　瑞信為保薦人

全球第三大光伏逆變器供應商古瑞瓦特（Growatt Technology）周一（20日）第二度遞表，瑞信及中金為聯席保薦人。古瑞瓦特2022年收入按年增1.2倍至70.9億元（人民幣，下同）；純利同漲1.2倍至11.8億元；毛利率為按年增0.1個百分點至35.9%。

古瑞瓦特於2011年在深圳成立，主要專注設計、研發、製造光伏逆變器、儲能系統、智能充電樁等智慧能源管理系統。截至最後實際可行日期，公司的業務橫跨180多個國家和地區，連接全球約190萬名家庭及工商業終端客戶。根據諮詢機構資料顯示，以各地區2021年戶用光伏逆變器出貨量計，古瑞瓦特是全球最大的戶用光伏逆變器提供商，市占率達19.9%，在美洲、亞洲及EMEA（歐洲、中東和非洲）分別位列第一、第一和第三，光伏逆變器供應全球市場份額為6.8%。

古瑞瓦特預期集資額將作新建及擴建現有生產設施，如惠州第一及第三工廠；投資核心技術，如深圳、西安、惠州以及海外等地研發中心；推動全球銷售渠道，以及一般營運資金用途。

古瑞瓦特6月已向港交所遞交上市申請，本於去年11月中旬傳出有望通過聆訊，有關申請已於去年過期。據早前外電消息指，中國光伏逆變器供應商古瑞瓦特（Growatt Technology），預計集資10億美元（折合約78億港元）。

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記者：宋佩恩

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