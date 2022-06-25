【美國加息】 「鷹王」布拉德支持提前加息 以扭轉並控制通脹 期望今年利率升至3.5厘

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，支持提前加息以控制通脹。他重申，期望今年利率升至3.5厘，以便在通脹變得根深蒂固前，將通脹控制並向2%的目標回落。

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布拉德強調，現時利率仍與中性水平距離甚遠，聯儲局必須採取直接和積極的行動，在短期內控制住通脹，否則將遭受長達10年在高位且變化不定的通脹。他指，市場正在充分消化將在今年底前將利率提高到3.5厘的想法，加上當借貸成本升至一定程度，令通脹反轉勢頭開始形成，聯儲局可能會減息。

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布拉德指出，目前的模型可能不是預計衰退風險的良好指標，就衰退可能性展開辯論為時尚早，相信美國經濟具「巨大的韌性」，加息只會將經濟減慢至趨勢增長水平。

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記者：郭秀慧