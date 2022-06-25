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法官下令Amber Heard連本帶利賠償 上訴需滿足一條件

環球社會熱點 16:23 2022/06/25

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尊尼狄普與Amber Heard在周五(24日）限期前無法就誹謗案賠償金達成和解。法官Penney Azcarate依照裁決，命令兩人分別支付200萬美元（1,560萬港元）及1035萬美元（約8,119萬港元）賠償。Amber Heard發言人表示計劃上訴。

Amber Heard認為星途完蛋失去一切 傳將出書大爆料 【下一頁】

法官Penney Azcarate早前要求尊尼狄普與Amber Heard在6月24日前達成和解協議，但雙方無法在限期前和解。Azcarate周五正式把陪審團裁決寫入法庭記錄，要求尊尼狄普與Amber Heard分別支付200萬美元（1,560萬港元）及1035萬美元（約8,119萬港元）賠償，另加每年6%利息。

尊尼狄普與Amber Heard都沒有現身法院， 相關案件在21日後會移交至弗吉尼亞州上訴法院，雙方將有30日時間提出上訴。

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紐約租客排逾一粒鐘睇樓 無電梯靠咩賣點取勝？ 【下一頁】

Amber Heard發言人當日表示她計劃上訴。聲明指：「無法要求無辜的人認罪，自己無做錯就會堅持上訴」（You don’t ask for a pardon if you are innocent. And, you don’t decline to appeal if you know you are right）。

《紐約郵報》引述消息人士指，法院裁定若Amber Heard提出上訴，她必須繳納相當於賠償總額的保證金，另加48萬美元（374萬港元）的利息。但Amber Heard代表律師早前已表示，她根本不可能拿出這麼多金額。

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責任編輯：郭麗明

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