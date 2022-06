法官下令Amber Heard連本帶利賠償 上訴需滿足一條件

尊尼狄普與Amber Heard在周五(24日)限期前無法就誹謗案賠償金達成和解。法官Penney Azcarate依照裁決,命令兩人分別支付200萬美元(1,560萬港元)及1035萬美元(約8,119萬港元)賠償。Amber Heard發言人表示計劃上訴。

法官Penney Azcarate早前要求尊尼狄普與Amber Heard在6月24日前達成和解協議,但雙方無法在限期前和解。Azcarate周五正式把陪審團裁決寫入法庭記錄,要求尊尼狄普與Amber Heard分別支付200萬美元(1,560萬港元)及1035萬美元(約8,119萬港元)賠償,另加每年6%利息。

尊尼狄普與Amber Heard都沒有現身法院, 相關案件在21日後會移交至弗吉尼亞州上訴法院,雙方將有30日時間提出上訴。

Amber Heard發言人當日表示她計劃上訴。聲明指:「無法要求無辜的人認罪,自己無做錯就會堅持上訴」(You don’t ask for a pardon if you are innocent. And, you don’t decline to appeal if you know you are right)。

《紐約郵報》引述消息人士指,法院裁定若Amber Heard提出上訴,她必須繳納相當於賠償總額的保證金,另加48萬美元(374萬港元)的利息。但Amber Heard代表律師早前已表示,她根本不可能拿出這麼多金額。

