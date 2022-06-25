【美國經濟】高盛料美經濟不會陷衰退 但將進入低增長期

外電引述高盛首席經濟師哈哲思（Jan Hatzius）指，仍未視美國經濟衰退為基本假設，但相信經濟將進入低增長期，就業市場將會出現調整，從而帶動高通脹回落。

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哈哲思預期，2022年底的聯邦基準利率將上漲到3.25至3.5厘區間，2023年經濟將放緩，通脹回落，因此美聯儲不會進一步加息。哈哲思認為，雖然美國經濟進入衰退的風險持續上升，惟即使步入衰退，情況也較輕微，而目前美國私人企業的資產負債表狀況比以往幾次衰退更加健康。

高盛估計，未來12個月進入衰退的風險是三分之一，兩年內步入衰退的概率為50%。

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記者：郭秀慧