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【加密貨幣】 加密貨幣暴跌 貸款平台Celsius據報聘請重組顧問 擬申請破產

環球政經 15:10 2022/06/25

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自美國進入加息同期，加密貨幣價格大幅波動，比特幣一度跌穿2萬美元，不少相關公司傳出破產消息。據外媒引述消息人士報道，美國加密貨幣貸款商Celsius Network聘請顧問公司Alvarez & Marsal，為申請破產保護作準備。

同場加映﹕【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

報道指，高盛正向投資者募集20億美元資金，擬在Celsius宣布破產時，以大幅折扣接手Celsius資產。Celsius、Alvarez & Marsal及高盛仍未有回應。

【異動股】 澄清食管鱗癌化療藥獲批上市 信達生物受捧 股價急升逾13%【見下頁

    點擊圖片放大
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Celsius於6月中突然宣布由於極端的市場波動，暫停平台用戶出金、兌及轉帳功能。據Celsius早前公布，截至5月，公司擁有118億美元的資產和170萬用戶。

同場加映﹕【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

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記者：郭秀慧

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