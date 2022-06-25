美國料逾半數州禁女性墮胎 特朗普讚裁決是「上帝決定」

美國最高法院周五（24日）取消憲法賦予的墮胎權後，最少13個州已立即或盡快禁止女性墮胎。相關州政府亦下令提供墮胎的診所即時關閉，外媒預料，美國最多有半數州份將禁止女性墮胎。

美最高法院推翻憲法保障墮胎權 多國領袖批女權倒退 【下一頁】

美國最高法院周五取消憲法墮胎權，同時裁定密西西比州（Mississippi）立法禁止懷孕15周後的婦女墮胎並無達憲。13個大多屬共和黨控制的州分已行使「觸發法」（Trigger Laws），裁決觸發肯塔基州（Kentucky）、路易斯安那州（Louisiana）及南達科他州（South Dakota）已定立的反墮胎法自動生效。

另外10個州份，包括阿肯色州、俄克拉何馬州檢察長辦公室已即時批准禁止墮胎，德州將於30日後實施墮胎禁令，在相關州份墮胎的人將面臨最高10至15年監禁，連強姦或亂倫的懷孕亦不能例外。

有研究機構指，美國共有26個州實施「觸發法」，未來將有更多州執行墮胎禁令。

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雖然部分州墮胎禁令未生效，但州政府已下令即時關閉或暫停提供墮胎服務。司法部長加蘭（Merrick Garland）稱，司法部將保護婦女前往合法墮胎的州份，強調會盡一切努力保障女性生育自由。

前總統特朗普（Donald Trump）讚揚最高法院推翻昔日裁決是遵守憲法，又稱「是上帝作決定」。其餘共和黨人包括前副總統彭斯（Mike Pence）指裁決重新給予所有胎兒生存機會，呼籲各州立即禁止墮胎。

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責任編輯：郭麗明