  • 32°C
香港時間 : 2022625日 (六) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國料逾半數州禁女性墮胎 特朗普讚裁決是「上帝決定」

環球社會熱點 15:02 2022/06/25

分享：

分享：

美國最高法院周五（24日）取消憲法賦予的墮胎權後，最少13個州已立即或盡快禁止女性墮胎。相關州政府亦下令提供墮胎的診所即時關閉，外媒預料，美國最多有半數州份將禁止女性墮胎。

美最高法院推翻憲法保障墮胎權 多國領袖批女權倒退 【下一頁】

美國最高法院周五取消憲法墮胎權，同時裁定密西西比州（Mississippi）立法禁止懷孕15周後的婦女墮胎並無達憲。13個大多屬共和黨控制的州分已行使「觸發法」（Trigger Laws），裁決觸發肯塔基州（Kentucky）、路易斯安那州（Louisiana）及南達科他州（South Dakota）已定立的反墮胎法自動生效。

另外10個州份，包括阿肯色州、俄克拉何馬州檢察長辦公室已即時批准禁止墮胎，德州將於30日後實施墮胎禁令，在相關州份墮胎的人將面臨最高10至15年監禁，連強姦或亂倫的懷孕亦不能例外。

有研究機構指，美國共有26個州實施「觸發法」，未來將有更多州執行墮胎禁令。

拜登疑錯手公開「貓紙」 行動說話都要有指示？ 【下一頁】

雖然部分州墮胎禁令未生效，但州政府已下令即時關閉或暫停提供墮胎服務。司法部長加蘭（Merrick Garland）稱，司法部將保護婦女前往合法墮胎的州份，強調會盡一切努力保障女性生育自由。

前總統特朗普（Donald Trump）讚揚最高法院推翻昔日裁決是遵守憲法，又稱「是上帝作決定」。其餘共和黨人包括前副總統彭斯（Mike Pence）指裁決重新給予所有胎兒生存機會，呼籲各州立即禁止墮胎。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

瑞士有酒店要住客瞓街吸廢氣 每晚索價逾2600（多圖）
今日
瑞士有酒店要住客瞓街吸廢氣 每晚索價逾2600（多圖）
美最高法院推翻憲法保障墮胎權 多國領袖批女權倒退
今日
美最高法院推翻憲法保障墮胎權 多國領袖批女權倒退
梅根家姐稱奧巴馬同細妹係朋友 質疑誹謗案法官偏幫
今日
梅根家姐稱奧巴馬同細妹係朋友 質疑誹謗案法官偏幫
Air Force迎來40周年 LV聯名款拍賣118萬成交
今日
Air Force迎來40周年 LV聯名款拍賣118萬成交
希臘油價續高企 國營電視台教呢招應對？（有片）
2022/06/24
希臘油價續高企 國營電視台教呢招應對？（有片）

你可能感興趣

瑞士有酒店要住客瞓街吸廢氣 每晚索價逾2600（多圖）
今日 08:05
瑞士有酒店要住客瞓街吸廢氣 每晚索價逾2600（多圖）
美最高法院推翻憲法保障墮胎權 多國領袖批女權倒退
今日 12:34
美最高法院推翻憲法保障墮胎權 多國領袖批女權倒退
梅根家姐稱奧巴馬同細妹係朋友 質疑誹謗案法官偏幫
今日 08:35
梅根家姐稱奧巴馬同細妹係朋友 質疑誹謗案法官偏幫
網絡熱話 診所 生育 美國 非法墮胎 美國共和黨 特朗普

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月25日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】烏確認北頓涅茨克守軍撤走 美再增軍援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏確認北頓涅茨克守軍撤走 美再增軍援（不斷更新）
英國新移民倫敦問路遭拒 被兩西裝男街頭暴打（有片）
英國新移民倫敦問路遭拒 被兩西裝男街頭暴打（有片）
俄民眾扮澤連斯基整蠱JK羅琳 稱準備發射「索命咒」導彈
俄民眾扮澤連斯基整蠱JK羅琳 稱準備發射「索命咒」導彈
英保守黨兩席補選全敗 主席杜永敦辭職（第二版）
英保守黨兩席補選全敗 主席杜永敦辭職（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月25日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月25日 時間14:00）
拜登疑錯手公開「貓紙」 行動說話都要有指示？
拜登疑錯手公開「貓紙」 行動說話都要有指示？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款