【美國經濟】 IMF大幅下調美國經濟預測 料今明年險些步入經濟衰退

國際貨幣基金組織（IMF）預料美國聯儲局將進取加息，因此大幅下調經濟預測，預估美國將險些步入衰退。

由於疫情引發供應鏈中斷，烏俄戰爭導致燃油、食品價格急升，兩大因素推動美國通脹升至40年來新高。IMF最新發布美國經濟政策年度評估報告估計，美國經濟今年增長2.9%，低於4月份預估的3.7%；明年預測由2.3%降為1.7%，2024年經濟預測為0.8%。對比去年10月，IMF將美國今年經濟增長預測定為5.2%。

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IMF總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，美國經濟正從新冠疫情中復原，但俄烏戰情令到經濟存在很高的下行風險。她指出，「美國避免經濟衰退的道路正在收窄」，認為經濟前景存在高度的不確定性。

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記者：郭秀慧