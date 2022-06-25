【ETF互聯互通】 ETF正式納入互聯互通 中證監﹕正式啟動時間另行公布

中證監發公告指，交易型開放式基金（ETF）正式納入互聯互通，自發布之日起施行，正式啟動時間將另行公布。 根據安排，中港兩地投資者，可以互相通過當地證券公司買賣規定範圍內及在對方交易所上市的ETF基金份額。

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公告指，ETF納入互聯互通適用北向投資者識別碼制度與南向投資者識別碼制度（俗稱「實名制」）。證券公司、公開募集證券投資基金的基金管理人開展「港股通」下ETF相關業務有關事項應遵守有關法律法規要求。

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中證監指出，要求上交所、深交所和中國結算分別制定或修改相關業務規則，正式啟動時間將另行公布。中證監負責人表示，有關措施進一步深化內地與香港股票市場交易互聯互通機制，促進兩地資本市場共同發展。

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記者：郭秀慧