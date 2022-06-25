美最高法院推翻憲法保障墮胎權 多國領袖批女權倒退

美國最高法院周五（24日）推翻有近50年歷史的裁決，取消憲法賦予的墮胎權，美媒估計最少有26個州會盡快禁止墮胎。總統拜登形容是國家悲傷的一日；國際組織及多國領袖亦譴責裁決剥奪女性權利。

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最高法院周五宣布，大法官以5票對4票推翻1973年羅訴韋德案（Roe vs. Wade）的裁決，不再承認婦女墮胎權受憲法私隱權保護，容許所有州份自行決定容許、抑或禁止女性墮胎。

保守派大法官阿利托（Samuel Alito）於裁決書指，憲法並無隱含提及保護墮胎權，批羅訴韋德案裁決大錯特錯，當年引用第十四修正案的正當法律程序條款（Due Process Clause）理據相當薄弱，決定將限制墮胎權力歸還人民及民選代表。

最高法院首席法官羅伯茨（John Roberts）則以多數票支持密西西比州（Mississippi）禁止墮胎，但反對推翻羅訴韋德案裁決。

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總統拜登（Joe Biden）發表全國講話，指最高法院將美國引向「極端而危險的道路」（an extreme and dangerous path），裁決對國家來說是悲傷的一日，他將致力捍衛女性權利，亦敦促選民在11月中期選舉投給支持選擇權的候選人。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）批評由保守派主導的最高法院剥奪婦女生育自由。

裁決亦引起國際社會關注，多個國際組織及領袖發聲譴責。英國首相約翰遜（Boris Johnson）指形容裁決是嚴重倒退；加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）亦稱禁止墮胎的決定「可怕」，稱任何政府都不應剥奪女性權利。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱，墮胎是女性基本權利，必須受到保障。

世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）亦對美國最高法院裁決感到失望。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）指限制墮胎只會導致女性尋求非法墮胎，增加致命風險。

另一方面，前總統特朗普（Donald Trump）讚揚最高法院推翻昔日裁決是遵守憲法，又稱「是上帝作決定」。其餘共和黨人包括前副總統彭斯（Mike Pence）指裁決重新給予所有胎兒生存機會，呼籲各州立即禁止墮胎。

美國最高法院門外有大批支持墮胎的民眾示威，倫敦、巴黎及蘇格蘭愛丁堡等地亦有人抗議。美國是21世紀仍禁止墮胎的4個國家之一，其餘國家分別為波蘭、尼加拉瓜和薩爾瓦多。

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責任編輯：郭麗明