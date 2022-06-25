【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 股市 11:20 2022/06/25 分享： 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（點擊即睇↓） 按此逐隻重溫（內附分析＋買賣策略） 梁耀康：金蝶國際 （00268） →【按此】 梁耀康：梁耀康：阿里巴巴 （09988） → 【按此】 孫運喜：中國中藥 （00570） → 【按此】 孫運喜：春立醫療 （01858） → 【按此】 梁耀康：小鵬汽車 （09868） → 【按此】 皇牌節目足本版↓ *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：金蝶國際（00268） 2022/06/24 【潛力股精選】梁耀康：金蝶國際（00268） 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 2022/06/23 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 【潛力股精選】孫運喜：中國中藥（00570） 2022/06/22 【潛力股精選】孫運喜：中國中藥（00570） 【潛力股精選】孫運喜：春立醫療（01858） 2022/06/21 【潛力股精選】孫運喜：春立醫療（01858） 【潛力股精選】梁耀康：小鵬汽車（09868） 2022/06/20 【潛力股精選】梁耀康：小鵬汽車（09868） 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：金蝶國際（00268） 18:47 2022/06/24 【潛力股精選】梁耀康：金蝶國際（00268） 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 17:36 2022/06/23 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 【潛力股精選】孫運喜：中國中藥（00570） 17:57 2022/06/22 【潛力股精選】孫運喜：中國中藥（00570） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：金蝶國際（00268） 2022/06/24 【潛力股精選】梁耀康：金蝶國際（00268） 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 2022/06/23 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 【潛力股精選】孫運喜：中國中藥（00570） 2022/06/22 【潛力股精選】孫運喜：中國中藥（00570） 【潛力股精選】孫運喜：春立醫療（01858） 2022/06/21 【潛力股精選】孫運喜：春立醫療（01858） 【潛力股精選】梁耀康：小鵬汽車（09868） 2022/06/20 【潛力股精選】梁耀康：小鵬汽車（09868） 中藥股 汽車股 新經濟股 醫藥股 小鵬汽車－W（09868） 阿里巴巴－SW（09988） 春立醫療（01858） 中國中藥（00570） 金蝶國際（00268） 博反彈