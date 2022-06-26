  • 33°C
香港時間 : 2022626日 (日) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【疫市求生】牛扒店不甘坐以待斃　疫市轉賣糖水　高峰期日賣500碗（多圖有片）

14:00 2022/06/26

分享：

分享：

Top Blade Steak Lab創辦人之一陳逸熾透露，團隊一直亦有發展港式糖水的想法。（黃建輝攝、研香Facebook圖片）

新冠肺炎疫情反覆，防疫措施亦不時更新。餐飲業屬最受影響的行業之一，有本地扒房在第五波疫情期間，轉型開展外賣糖水業務，現在更打算長遠發展。

【香港書展2022】第32屆香港書展7月20日舉行　6月27日公開發售門票

Top Blade Steak Lab在香港擁有4間分店，如其他食肆一樣，生意非常倚重晚市，佔總收入8成。在第五波疫情期間，晚市堂食禁令長達超過3個月。團隊不想坐以待斃，希望在失去晚市期間，尋覓新出路。

下午截單、黃昏自取

Top Blade Steak Lab創辦人之一陳逸熾透露，團隊一直亦有發展港式糖水的想法，在這波疫情決定加快步伐；盼藉外賣糖水減少生意損失。他們用了一個月時間，推出港式糖水品牌「研香」，共有5款糖水。每天下午截單，黃昏可到門市自取。陳續指，部分糖水是以其中一位拍檔的母親所擁有的配方為藍本，團隊再加以改良。以食材為例，芝麻糊採用日本黑白芝麻，希望可以突破傳統口味。坊間少見的開心果露則完全由陳逸熾與拍檔研發，不斷嘗試其甜度、粗幼度的配搭。

善用資源、減少額外投資

疫情下收入頓減，透過發展新業務自救，其中一大難題是如何在相當有限的資源下，推出新品牌。陳逸熾坦言，當時與團隊亦希望盡量善用原有資源，所以一開始每日糖水備料、研磨、烹調，以至包裝及交收，均在現有餐廳進行。額外投放的資金約5至6位數字，主要購買設備如研磨機、外賣容器、設立網站等。

雖然籌備時間短、資源不多，但研香推出後反應不俗。陳透露，高峰期每日訂購量達400至500碗；後來甚至需要另覓工場，處理備料、研磨等準備工序。這個僅花一個月籌備的品牌，生意額達6位數，成功令他們減少兩成損失，更帶來商機。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

撤堂食禁令、需求減少　為何仍繼續發展？

研香的自家研磨糖水僅得外賣，除了顧客自取外，亦有與地區的街坊組織合作，舉辦團購活動。雖然疫情放緩、晚市堂食重開後，顧客對外賣糖水需求減少，每日銷量減至100至200碗。反之，Top Blade Steak Lab的生意亦漸漸重上軌道，營業額重返疫情前的7成水平。

不過，陳逸熾及其團隊仍堅持發展研香。原因除了是希望繼續服務未接種疫苗的顧客外，亦相信此品牌有長遠發展的空間。陳透露，待疫情穩定後，品牌有意開設實體店；目標是選擇鄰近旺區如旺角、銅鑼灣等的邊陲地區，既有人流，租金亦不至於太高。

在開店前，他亦希望品牌可以先穩定產品質素，以現有的5款糖水為皇牌產品，並額外推出其他款式。加上經營糖水外賣及堂食的方式完全不同，所以品牌亦不希望操之過急。

【ESG發展策略】萬豪國際多元政策推可持續發展　減碳兼平衡住客體驗

【創業兵團】時裝造型師轉戰陶藝　夥大牌增品牌知名度

記者：葉泳珊

相關文章

【會計產業】智能會計平台　中小企慳錢又省時
今日
【會計產業】智能會計平台　中小企慳錢又省時
【ESG發展策略】萬豪國際多元政策推可持續發展　減碳兼平衡住客體驗
2022/06/25
【ESG發展策略】萬豪國際多元政策推可持續發展　減碳兼平衡住客體驗
【創業兵團】時裝造型師轉戰陶藝　夥大牌增品牌知名度
2022/06/25
【創業兵團】時裝造型師轉戰陶藝　夥大牌增品牌知名度
【醫療科技】英初創手術機械人Versius攻港　夥中大、港怡醫院拓應用層面
2022/06/25
【醫療科技】英初創手術機械人Versius攻港　夥中大、港怡醫院拓應用層面

你可能感興趣

【會計產業】智能會計平台　中小企慳錢又省時
今日 10:00
【會計產業】智能會計平台　中小企慳錢又省時
【ESG發展策略】萬豪國際多元政策推可持續發展　減碳兼平衡住客體驗
16:00 2022/06/25
【ESG發展策略】萬豪國際多元政策推可持續發展　減碳兼平衡住客體驗
【創業兵團】時裝造型師轉戰陶藝　夥大牌增品牌知名度
10:00 2022/06/25
【創業兵團】時裝造型師轉戰陶藝　夥大牌增品牌知名度
銅鑼灣 餐廳 飲品 旺角 港式 餐飲 營業額 疫情 新冠肺炎疫情 市場拓展

下一篇文章

【生物科技】科學家研生物降解植物性塗層　取替塑膠食品包裝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 存400萬元期內賺息逾1.6萬元
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 存400萬元期內賺息逾1.6萬元
【港元定存】1年港元定存最高2.8厘 存50萬賺息1.4萬
【港元定存】1年港元定存最高2.8厘 存50萬賺息1.4萬
【港元定存】港元定存長息突破3厘 存20萬388天賺息6378元
【港元定存】港元定存長息突破3厘 存20萬388天賺息6378元
【港元定存】港元1年定存最高2.85厘 全城最高息
【港元定存】港元1年定存最高2.85厘 全城最高息
【港元定存】港元定存息最高8.88厘 遠超綠債2.5厘包底息
【港元定存】港元定存息最高8.88厘 遠超綠債2.5厘包底息
【美元定存】1年美元定存最高3.35厘 中小行重手加息
【美元定存】1年美元定存最高3.35厘 中小行重手加息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款