【疫市求生】牛扒店不甘坐以待斃　疫市轉賣糖水　高峰期日賣500碗（多圖有片）

▲ Top Blade Steak Lab創辦人之一陳逸熾透露，團隊一直亦有發展港式糖水的想法。（黃建輝攝、研香Facebook圖片）

新冠肺炎疫情反覆，防疫措施亦不時更新。餐飲業屬最受影響的行業之一，有本地扒房在第五波疫情期間，轉型開展外賣糖水業務，現在更打算長遠發展。

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Top Blade Steak Lab在香港擁有4間分店，如其他食肆一樣，生意非常倚重晚市，佔總收入8成。在第五波疫情期間，晚市堂食禁令長達超過3個月。團隊不想坐以待斃，希望在失去晚市期間，尋覓新出路。

下午截單、黃昏自取

Top Blade Steak Lab創辦人之一陳逸熾透露，團隊一直亦有發展港式糖水的想法，在這波疫情決定加快步伐；盼藉外賣糖水減少生意損失。他們用了一個月時間，推出港式糖水品牌「研香」，共有5款糖水。每天下午截單，黃昏可到門市自取。陳續指，部分糖水是以其中一位拍檔的母親所擁有的配方為藍本，團隊再加以改良。以食材為例，芝麻糊採用日本黑白芝麻，希望可以突破傳統口味。坊間少見的開心果露則完全由陳逸熾與拍檔研發，不斷嘗試其甜度、粗幼度的配搭。

善用資源、減少額外投資

疫情下收入頓減，透過發展新業務自救，其中一大難題是如何在相當有限的資源下，推出新品牌。陳逸熾坦言，當時與團隊亦希望盡量善用原有資源，所以一開始每日糖水備料、研磨、烹調，以至包裝及交收，均在現有餐廳進行。額外投放的資金約5至6位數字，主要購買設備如研磨機、外賣容器、設立網站等。

雖然籌備時間短、資源不多，但研香推出後反應不俗。陳透露，高峰期每日訂購量達400至500碗；後來甚至需要另覓工場，處理備料、研磨等準備工序。這個僅花一個月籌備的品牌，生意額達6位數，成功令他們減少兩成損失，更帶來商機。

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撤堂食禁令、需求減少 為何仍繼續發展？

研香的自家研磨糖水僅得外賣，除了顧客自取外，亦有與地區的街坊組織合作，舉辦團購活動。雖然疫情放緩、晚市堂食重開後，顧客對外賣糖水需求減少，每日銷量減至100至200碗。反之，Top Blade Steak Lab的生意亦漸漸重上軌道，營業額重返疫情前的7成水平。



不過，陳逸熾及其團隊仍堅持發展研香。原因除了是希望繼續服務未接種疫苗的顧客外，亦相信此品牌有長遠發展的空間。陳透露，待疫情穩定後，品牌有意開設實體店；目標是選擇鄰近旺區如旺角、銅鑼灣等的邊陲地區，既有人流，租金亦不至於太高。



在開店前，他亦希望品牌可以先穩定產品質素，以現有的5款糖水為皇牌產品，並額外推出其他款式。加上經營糖水外賣及堂食的方式完全不同，所以品牌亦不希望操之過急。

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記者：葉泳珊