  • 30°C
香港時間 : 2022626日 (日) 10:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【山地悠遊人生@iM網欄】 白色狂熱 清爽嫩滑白蘆筍

名人薈萃 09:17 2022/06/26

分享：

分享：

最近吃了頓法國菜，其中一道菜是白蘆筍 ，相當好吃。可惜只有一條，吃得不過癮。吃後的幾天一直懷念在德國狂吃白蘆筍的季節。4月底到6月初是白蘆筍收穫的季節，德國還會舉辦蘆筍節（Spargelfests），德國人一般每年會吃掉14萬噸的白蘆筍。

 

同場加映︰【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

 

每年五月是盛產白蘆筍的季節，餐廳都會添加特色的白蘆筍菜單，如果春季到德國玩的話，千萬別錯過這一道鮮嫩可口的美食。

白蘆筍在香港，一般只流連於高檔餐廳和酒店。但在德國相當平易近人，每個鎮廣場或週末市場都有許多攤位售賣白蘆筍，較粗壯頂級的每公斤售價為8-11歐元，比較細長的每公斤約3-4歐元。

在偏遠地區，開車到鄰近的蘆筍農場，買剛出土的白蘆筍，消費門檻更低，德國人不介意買支離破碎的頭頭尾尾，把這些白蘆筍削皮後煮成湯，正是他們最愛的佳餚；他們喜歡用麵包醮濃濃的湯汁。

蘆筍Asparagus，源自希臘語，是「嫩芽」的意思。青蘆筍一年四季都可以吃得到，但白蘆筍較少見，僅在春天收成。

綠蘆筍與白蘆筍為同一品種，荷蘭農民在十九世紀發明新的栽植法，在蘆筍生長期間用泥土覆蓋整枝蘆筍，阻止陽光照射，直到採收期，才從泥土被挖出來。令蘆筍的質地變得細嫩，而且顏色白皙光潔。德國人慢慢開始學習這種蘆筍栽培法，紛紛把農田給為種植白蘆筍。

目前，全球有十多個國家出產白蘆筍，除了德國，還有法國、義大利、秘魯、日本等。最好的白蘆筍基本都是出產於德國Black Forest、義大利Veneto及法國南部。但由於氣溫、土壤及培育技術的差異，但以德國貨最便宜。

最近二十年，德國每年的蘆筍消耗量節節攀升，但德國人不願自己採收蘆筍，白蘆筍的整個種植過程需要全人工培育，對土壤要求較高。白蘆筍的採收工作非常麻煩，在收穫時需要動作輕柔的翻開沙土，避免破壞白蘆筍脆弱的軀幹，因此工人需要一整天彎著腰把白蘆筍挖出。

所以在德國收割蘆筍的工人，大多是波蘭人，這批季節性的臨時工，每天清晨5-6點到田地裡。彎腰一天，收割250公斤白蘆筍，淨工資約100歐元。每次吃到白嫩無暇的德國蘆筍時，我內心會更珍惜眼前的白蘆筍大餐。

我最愛簡單的水煮，水煮白蘆筍；白蘆筍去皮後，放進鍋裡烹煮，用牛油，少許糖及鹽提味。根據蘆筍粗幼調整，煮15-20分鐘左右。德國人把白蘆筍捆紮起來，頭朝上，放進鍋裡煮。煮到蘆筍稍微向下彎塌時就剛好。之後撈出來瀝水，裝盤。原汁原味，白嫩無暇的蘆筍，帶著無法取代的絕妙滋味，細膩嫩滑，清爽。

PS: 吃白蘆筍看性格：如果一根接一根、大快朵頤地吃完，或者先從細嫩的白蘆筍頭開始吃，表示這人沒有耐心和毅力。

相反，如果從根部開始，一口一口地慢慢吃白蘆筍，表示這人可以控制慾望，知道應該先苦後甜。

 

同場加映︰【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！


 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

最新專欄文章 更多

【山地悠遊人生@iM網欄】華人裏最有錢的群體 溫州人在歐洲
2022/06/19
【山地悠遊人生@iM網欄】華人裏最有錢的群體 溫州人在歐洲
【山地悠遊人生@iM網欄】值得一試！平穩的兩星
2022/06/12
【山地悠遊人生@iM網欄】值得一試！平穩的兩星
【山地悠遊人生@iM網欄】顛覆人生觀 飛天豬奇遇
2022/05/29
【山地悠遊人生@iM網欄】顛覆人生觀 飛天豬奇遇
【山地悠遊人生@iM網欄】登珠峰 登山者背後的英雄
2022/05/22
【山地悠遊人生@iM網欄】登珠峰 登山者背後的英雄
【山地悠遊人生@iM網欄】知道明天會死，你會改變現在的生活嗎？
2022/05/15
【山地悠遊人生@iM網欄】知道明天會死，你會改變現在的生活嗎？
法國菜 美食 食譜 酒店

下一篇文章

湯文亮：為何說樓市平穩？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
信義玻璃信義光能同發盈警 料中期盈利倒退逾三成
信義玻璃信義光能同發盈警 料中期盈利倒退逾三成
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【書展2022】今屆書展活動一覽 將於下月20至26日舉行 門票下周一發售
【書展2022】今屆書展活動一覽 將於下月20至26日舉行 門票下周一發售
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
波司登今年計劃 加開300間加盟店
波司登今年計劃 加開300間加盟店
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款