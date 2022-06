【山地悠遊人生@iM網欄】 白色狂熱 清爽嫩滑白蘆筍

最近吃了頓法國菜,其中一道菜是白蘆筍 ,相當好吃。可惜只有一條,吃得不過癮。吃後的幾天一直懷念在德國狂吃白蘆筍的季節。4月底到6月初是白蘆筍收穫的季節,德國還會舉辦蘆筍節(Spargelfests),德國人一般每年會吃掉14萬噸的白蘆筍。

每年五月是盛產白蘆筍的季節,餐廳都會添加特色的白蘆筍菜單,如果春季到德國玩的話,千萬別錯過這一道鮮嫩可口的美食。

白蘆筍在香港,一般只流連於高檔餐廳和酒店。但在德國相當平易近人,每個鎮廣場或週末市場都有許多攤位售賣白蘆筍,較粗壯頂級的每公斤售價為8-11歐元,比較細長的每公斤約3-4歐元。

在偏遠地區,開車到鄰近的蘆筍農場,買剛出土的白蘆筍,消費門檻更低,德國人不介意買支離破碎的頭頭尾尾,把這些白蘆筍削皮後煮成湯,正是他們最愛的佳餚;他們喜歡用麵包醮濃濃的湯汁。

蘆筍Asparagus,源自希臘語,是「嫩芽」的意思。青蘆筍一年四季都可以吃得到,但白蘆筍較少見,僅在春天收成。

綠蘆筍與白蘆筍為同一品種,荷蘭農民在十九世紀發明新的栽植法,在蘆筍生長期間用泥土覆蓋整枝蘆筍,阻止陽光照射,直到採收期,才從泥土被挖出來。令蘆筍的質地變得細嫩,而且顏色白皙光潔。德國人慢慢開始學習這種蘆筍栽培法,紛紛把農田給為種植白蘆筍。

目前,全球有十多個國家出產白蘆筍,除了德國,還有法國、義大利、秘魯、日本等。最好的白蘆筍基本都是出產於德國Black Forest、義大利Veneto及法國南部。但由於氣溫、土壤及培育技術的差異,但以德國貨最便宜。

最近二十年,德國每年的蘆筍消耗量節節攀升,但德國人不願自己採收蘆筍,白蘆筍的整個種植過程需要全人工培育,對土壤要求較高。白蘆筍的採收工作非常麻煩,在收穫時需要動作輕柔的翻開沙土,避免破壞白蘆筍脆弱的軀幹,因此工人需要一整天彎著腰把白蘆筍挖出。

所以在德國收割蘆筍的工人,大多是波蘭人,這批季節性的臨時工,每天清晨5-6點到田地裡。彎腰一天,收割250公斤白蘆筍,淨工資約100歐元。每次吃到白嫩無暇的德國蘆筍時,我內心會更珍惜眼前的白蘆筍大餐。

我最愛簡單的水煮,水煮白蘆筍;白蘆筍去皮後,放進鍋裡烹煮,用牛油,少許糖及鹽提味。根據蘆筍粗幼調整,煮15-20分鐘左右。德國人把白蘆筍捆紮起來,頭朝上,放進鍋裡煮。煮到蘆筍稍微向下彎塌時就剛好。之後撈出來瀝水,裝盤。原汁原味,白嫩無暇的蘆筍,帶著無法取代的絕妙滋味,細膩嫩滑,清爽。

PS: 吃白蘆筍看性格:如果一根接一根、大快朵頤地吃完,或者先從細嫩的白蘆筍頭開始吃,表示這人沒有耐心和毅力。

相反,如果從根部開始,一口一口地慢慢吃白蘆筍,表示這人可以控制慾望,知道應該先苦後甜。

