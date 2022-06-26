【山地悠遊人生@iM網欄】 白色狂熱 清爽嫩滑白蘆筍

最近吃了頓法國菜，其中一道菜是白蘆筍 ，相當好吃。可惜只有一條，吃得不過癮。吃後的幾天一直懷念在德國狂吃白蘆筍的季節。4月底到6月初是白蘆筍收穫的季節，德國還會舉辦蘆筍節（Spargelfests），德國人一般每年會吃掉14萬噸的白蘆筍。

同場加映︰【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

每年五月是盛產白蘆筍的季節，餐廳都會添加特色的白蘆筍菜單，如果春季到德國玩的話，千萬別錯過這一道鮮嫩可口的美食。

白蘆筍在香港，一般只流連於高檔餐廳和酒店。但在德國相當平易近人，每個鎮廣場或週末市場都有許多攤位售賣白蘆筍，較粗壯頂級的每公斤售價為8-11歐元，比較細長的每公斤約3-4歐元。

在偏遠地區，開車到鄰近的蘆筍農場，買剛出土的白蘆筍，消費門檻更低，德國人不介意買支離破碎的頭頭尾尾，把這些白蘆筍削皮後煮成湯，正是他們最愛的佳餚；他們喜歡用麵包醮濃濃的湯汁。

蘆筍Asparagus，源自希臘語，是「嫩芽」的意思。青蘆筍一年四季都可以吃得到，但白蘆筍較少見，僅在春天收成。

綠蘆筍與白蘆筍為同一品種，荷蘭農民在十九世紀發明新的栽植法，在蘆筍生長期間用泥土覆蓋整枝蘆筍，阻止陽光照射，直到採收期，才從泥土被挖出來。令蘆筍的質地變得細嫩，而且顏色白皙光潔。德國人慢慢開始學習這種蘆筍栽培法，紛紛把農田給為種植白蘆筍。

目前，全球有十多個國家出產白蘆筍，除了德國，還有法國、義大利、秘魯、日本等。最好的白蘆筍基本都是出產於德國Black Forest、義大利Veneto及法國南部。但由於氣溫、土壤及培育技術的差異，但以德國貨最便宜。

最近二十年，德國每年的蘆筍消耗量節節攀升，但德國人不願自己採收蘆筍，白蘆筍的整個種植過程需要全人工培育，對土壤要求較高。白蘆筍的採收工作非常麻煩，在收穫時需要動作輕柔的翻開沙土，避免破壞白蘆筍脆弱的軀幹，因此工人需要一整天彎著腰把白蘆筍挖出。

所以在德國收割蘆筍的工人，大多是波蘭人，這批季節性的臨時工，每天清晨5-6點到田地裡。彎腰一天，收割250公斤白蘆筍，淨工資約100歐元。每次吃到白嫩無暇的德國蘆筍時，我內心會更珍惜眼前的白蘆筍大餐。

我最愛簡單的水煮，水煮白蘆筍；白蘆筍去皮後，放進鍋裡烹煮，用牛油，少許糖及鹽提味。根據蘆筍粗幼調整，煮15-20分鐘左右。德國人把白蘆筍捆紮起來，頭朝上，放進鍋裡煮。煮到蘆筍稍微向下彎塌時就剛好。之後撈出來瀝水，裝盤。原汁原味，白嫩無暇的蘆筍，帶著無法取代的絕妙滋味，細膩嫩滑，清爽。

PS: 吃白蘆筍看性格：如果一根接一根、大快朵頤地吃完，或者先從細嫩的白蘆筍頭開始吃，表示這人沒有耐心和毅力。

相反，如果從根部開始，一口一口地慢慢吃白蘆筍，表示這人可以控制慾望，知道應該先苦後甜。

同場加映︰【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

作者 _ 山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業 9 年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊 80 多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生 @ 山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機！



