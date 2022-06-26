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【宏觀術數@iM網欄】比較回歸25年兩個占星盤經濟地產玄機

名人薈萃 08:30 2022/06/26

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夏至之後踏入6月下旬，又將到7月1日回歸紀念日法定假期。時光飛逝如風，從1997年到2022年25年轉瞬過去。近日新聞珍寶海鮮坊於南海沉沒，又大停電，有朋友稍敏感問當中會否對下半年民生經濟有玄機暗示。

以往提及過新曆生日標誌著365日太陽年（365.2425日）的循環，並以每4年加入潤日以作調節。每個新曆年去到同一日，都代表著星盤中太陽星也會回歸到黃道宮位接近的位置，此可稍為給予我們值得慶祝生日的星學理由。

就以回歸25年的兩個星盤（1997和2022年）作例子，7月1日太陽星同樣回歸到黃道星盤巨蟹座8度的位置。當然，斗轉星移天星各有不同周期，產生預測上的萬千變化，星空也確實從未完全重覆，就如世事滄桑變幻，多少次拍案驚奇，苦樂甜酸，循環中又見新奇，日光之下總有新趣。

 

同場加映︰【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

 

文人望星嘆問穹蒼，術家則值星象探討古今之辯。古今中外皆認為個人出生時刻的星盤（八字），可計算往後命運軌跡，而一國一地甚至重大事件的起始時刻，也能用於預測其未來變化，例如國家星盤，公司社團成立時份，甚至重要典禮如總統就職等都具玄機，並能以往後行星軌跡變化推算走勢。

今期就讓我們比較相隔25年的兩個7、1星盤，會否帶來特別意義。當中有幾點星象值得朋友們留意一下，較為複雜的術數分析暫省略以貫徹本欄簡明風格：

1997和2022年星盤的地產宮

兩個星盤中太陽星都處於下降點的巨蟹座的地產宮首，今年太陽星更準確會合月孛星，稍為帶來艱難困局，恐怕會為下半度經濟帶來不利氣氛，而地產宮的主星土星則和冥王星雙雙影響著議會宮和官商宮，相信未來一兩年間，土地和居住問題都會是政策的重點關注項目，並引起爭論。

太陽星於夜空背景回歸至相近位置

此外代表資金流動和息率相關的水星，則和原星盤的月亮南北交點成不利的組合，7月份宜稍留意美國對本港銀根、息率和匯率三方面的不利影響，影響到地產和財經市場短炒氣氛。而影響著本地商業和投資的經濟宮，今年也有著主突變的天王星干擾，並對原星盤的太陰星構成影響。未來一段時經濟和投資方面波動稍多，別忘了97、98年本港金融經濟也曾經歷過風波，但藉本身根基雄厚快速恢復，現在加上天王星的影響，意料之外的突發波動發生時幅度會比過往大，再配合前面提及的星象情況可得留意。幸而天星主利好和樂觀的木星入主重點位置，雖然和原局的太陽和火星都有不良組合，但亦總算會為民眾帶來較樂觀和利好的氣氛，並對科技股較為有利。

重要事件星盤既然就如出生星盤，對後續產生影響和啟示，先賢也就想以擇吉時的方式在既定客觀環境底下帶來最大優勢。種種選擇法門也不只於中國被重視，相傳古時英國國王加冕，以至於共濟會主導的美國開國星盤也會用到天星挑選吉時。

中國擇吉方式繁多，曾經介紹過以五行和易經玄空大卦、奇門遁甲方式選時，談到7、1回歸用2小時作單位的八字或易卦法，便要先說明真太陽時的問題，簡單來說7月1日午夜香港時鐘上12：00正時，真實太陽時還是前一天（6月30日）的11時33分，日元和時干均有不同，計算結果有異。要再過多半個小時左右才真正踏入7月1日早子時。

若就今年7月1日鐘點上12:00的時刻來計算，以玄空或是天星擇日學理來看，都是半個小時後的正時稍佳的。現代社會當然不會考慮數術影響典禮流程，其中自有天意存乎。

同場加映︰【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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