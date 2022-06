【宏觀術數@iM網欄】比較回歸25年兩個占星盤經濟地產玄機

夏至之後踏入6月下旬,又將到7月1日回歸紀念日法定假期。時光飛逝如風,從1997年到2022年25年轉瞬過去。近日新聞珍寶海鮮坊於南海沉沒,又大停電,有朋友稍敏感問當中會否對下半年民生經濟有玄機暗示。

以往提及過新曆生日標誌著365日太陽年(365.2425日)的循環,並以每4年加入潤日以作調節。每個新曆年去到同一日,都代表著星盤中太陽星也會回歸到黃道宮位接近的位置,此可稍為給予我們值得慶祝生日的星學理由。

就以回歸25年的兩個星盤(1997和2022年)作例子,7月1日太陽星同樣回歸到黃道星盤巨蟹座8度的位置。當然,斗轉星移天星各有不同周期,產生預測上的萬千變化,星空也確實從未完全重覆,就如世事滄桑變幻,多少次拍案驚奇,苦樂甜酸,循環中又見新奇,日光之下總有新趣。

文人望星嘆問穹蒼,術家則值星象探討古今之辯。古今中外皆認為個人出生時刻的星盤(八字),可計算往後命運軌跡,而一國一地甚至重大事件的起始時刻,也能用於預測其未來變化,例如國家星盤,公司社團成立時份,甚至重要典禮如總統就職等都具玄機,並能以往後行星軌跡變化推算走勢。

今期就讓我們比較相隔25年的兩個7、1星盤,會否帶來特別意義。當中有幾點星象值得朋友們留意一下,較為複雜的術數分析暫省略以貫徹本欄簡明風格:

1997和2022年星盤的地產宮

兩個星盤中太陽星都處於下降點的巨蟹座的地產宮首,今年太陽星更準確會合月孛星,稍為帶來艱難困局,恐怕會為下半度經濟帶來不利氣氛,而地產宮的主星土星則和冥王星雙雙影響著議會宮和官商宮,相信未來一兩年間,土地和居住問題都會是政策的重點關注項目,並引起爭論。

此外代表資金流動和息率相關的水星,則和原星盤的月亮南北交點成不利的組合,7月份宜稍留意美國對本港銀根、息率和匯率三方面的不利影響,影響到地產和財經市場短炒氣氛。而影響著本地商業和投資的經濟宮,今年也有著主突變的天王星干擾,並對原星盤的太陰星構成影響。未來一段時經濟和投資方面波動稍多,別忘了97、98年本港金融經濟也曾經歷過風波,但藉本身根基雄厚快速恢復,現在加上天王星的影響,意料之外的突發波動發生時幅度會比過往大,再配合前面提及的星象情況可得留意。幸而天星主利好和樂觀的木星入主重點位置,雖然和原局的太陽和火星都有不良組合,但亦總算會為民眾帶來較樂觀和利好的氣氛,並對科技股較為有利。

重要事件星盤既然就如出生星盤,對後續產生影響和啟示,先賢也就想以擇吉時的方式在既定客觀環境底下帶來最大優勢。種種選擇法門也不只於中國被重視,相傳古時英國國王加冕,以至於共濟會主導的美國開國星盤也會用到天星挑選吉時。

中國擇吉方式繁多,曾經介紹過以五行和易經玄空大卦、奇門遁甲方式選時,談到7、1回歸用2小時作單位的八字或易卦法,便要先說明真太陽時的問題,簡單來說7月1日午夜香港時鐘上12:00正時,真實太陽時還是前一天(6月30日)的11時33分,日元和時干均有不同,計算結果有異。要再過多半個小時左右才真正踏入7月1日早子時。

若就今年7月1日鐘點上12:00的時刻來計算,以玄空或是天星擇日學理來看,都是半個小時後的正時稍佳的。現代社會當然不會考慮數術影響典禮流程,其中自有天意存乎。

