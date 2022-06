【裏裏外外@iM網欄】簡簡單單就可以瘦身健康 Tip Toe 兼左搖右擺

近期熱門話題一定是香港故宮的開幕。我有幸參加了開幕儀式,也看了預展。感覺是:非常震撼,如果大家去過北京故宮,那麼香港故宮一定不可錯過。如果連北京故宮都未去過,你應該要去參觀香港故宮,看了後,你必定想去北京故宮。

同場加映︰【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

我在6 月22 日下午4 時到7 時左右參觀故宮,雖然看了3 小時,但都未能盡興,因為展品實在太豐富,也有難得一見的珍藏,據說有些展品連在北京故宮工作的人,也很少機會可以看得到。

大家要留意,香港故宮分為9個展廳,大部分展期為1-2 年,但8 號展廳展示晉唐末元書畫,展期3 個月;9 號展廳的馬文化藝術只展6 個月。其中有一幅由郎世寧在乾隆期間畫的獅子玉,畫內的一匹馬大到好似真馬一樣。

另外在2 號展覽廳,展示清代宮廷生活:紫禁一日,包括皇帝由朝到晚的生活情況丶起居飲食丶運動等,十分有趣。

今次同大家分享一個簡單的腳步運動Tips ,首先打開雙腳站立(圖1),然後提高雙手(圖2),並十指緊扣(圖3),再提起腳踭(圖4),在這裏停留5 秒,期間自然呼吸,最後腳踭回復原位,重覆這動作5 次。每次可以增加提高腳踭的時間,如10 秒丶15 秒等。大家也可以在瑜伽墊上,赤腳站立練習。這動作的好處是鍛練小腿,比起每日跑步更快地減去小腿的脂肪,而且還可增強腎氣,日子有功,你會發覺不但能健步如飛,而且頭髮也會好健康。

▼ 點擊圖片放大 +2

另一個健康Tips ,只要每日空腹,左右搖擺身體,也能夠達到健康瘦身減肥的功效。大家可參考圖5至圖8 的示範。注意練習時先打開雙腳,雙手搖向左邊時,臀部同時搖向左邊;雙手搖向右邊時,臀部同時搖向右邊,連續做20 次。

▼ 點擊圖片放大 +2

大家不妨可以試試以上的動作,可以瘦身,有助氣血運行,兼消除疲勞,一舉幾得!

今次推介由Deva Premal 主唱的Om Ram Ramaya, 感受人與自然融為一體,天地萬物和諧共存的美好景像。

同場加映︰【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

作者 _ 盈望(葉麗麗)簡介:

從事瑜珈及健康教練工作十餘年,對自然療法: 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病,自學習瑜珈及相關自然療法後,學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力,兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果,希望與大家分享點滴,從內靚到外。

更多裏裏外外 @ 盈望 (葉麗麗) 的文章請 按此 。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請 按此 。

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機 !