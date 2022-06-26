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【裏裏外外@iM網欄】簡簡單單就可以瘦身健康 Tip Toe 兼左搖右擺

名人薈萃 08:00 2022/06/26

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近期熱門話題一定是香港故宮的開幕。我有幸參加了開幕儀式，也看了預展。感覺是：非常震撼，如果大家去過北京故宮，那麼香港故宮一定不可錯過。如果連北京故宮都未去過，你應該要去參觀香港故宮，看了後，你必定想去北京故宮。

 

同場加映︰【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

 

我在6 月22 日下午4 時到7 時左右參觀故宮，雖然看了3 小時，但都未能盡興，因為展品實在太豐富，也有難得一見的珍藏，據說有些展品連在北京故宮工作的人，也很少機會可以看得到。

大家要留意，香港故宮分為9個展廳，大部分展期為1-2 年，但8 號展廳展示晉唐末元書畫，展期3 個月；9 號展廳的馬文化藝術只展6 個月。其中有一幅由郎世寧在乾隆期間畫的獅子玉，畫內的一匹馬大到好似真馬一樣。

另外在2 號展覽廳，展示清代宮廷生活：紫禁一日，包括皇帝由朝到晚的生活情況丶起居飲食丶運動等，十分有趣。

今次同大家分享一個簡單的腳步運動Tips ，首先打開雙腳站立（圖1），然後提高雙手（圖2），並十指緊扣（圖3），再提起腳踭（圖4），在這裏停留5 秒，期間自然呼吸，最後腳踭回復原位，重覆這動作5 次。每次可以增加提高腳踭的時間，如10 秒丶15 秒等。大家也可以在瑜伽墊上，赤腳站立練習。這動作的好處是鍛練小腿，比起每日跑步更快地減去小腿的脂肪，而且還可增強腎氣，日子有功，你會發覺不但能健步如飛，而且頭髮也會好健康。

    點擊圖片放大
    +2

另一個健康Tips ，只要每日空腹，左右搖擺身體，也能夠達到健康瘦身減肥的功效。大家可參考圖5至圖8 的示範。注意練習時先打開雙腳，雙手搖向左邊時，臀部同時搖向左邊；雙手搖向右邊時，臀部同時搖向右邊，連續做20 次。

    點擊圖片放大
    +2

大家不妨可以試試以上的動作，可以瘦身，有助氣血運行，兼消除疲勞，一舉幾得！

今次推介由Deva Premal 主唱的Om Ram Ramaya, 感受人與自然融為一體，天地萬物和諧共存的美好景像。

 

同場加映︰【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

 

作者_盈望（葉麗麗）簡介：
從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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撰文 : 盈望（葉麗麗）

欄名 : 裏裏外外

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