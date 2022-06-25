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波司登今年計劃 加開300間加盟店

股樓投資 16:22 2022/06/25

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服裝股波司登(03998)日前公布全年業績。首席財務官兼副總裁朱高峰表示，集團過去5年的平均單價按年錄雙位數增長，去年的平均價位已經達到1800元，同時產品的銷量亦有高單位數穩步增長。他表示，原材料價格上升，對集團成本有壓力，但不會將全部壓力轉移至下游消費者身上。他相信今年產品價格會是穩中提升，不會有太大的變化。他預期，今年加盟板塊將會在全國增加逾300間門店，而目前已確認的有逾200間，故相信集團可以達成目標。

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對於內地的防疫措施，朱高峰認為影響不大，因為集團主要銷售旺季是由11月至1月，佔全年約7成銷售，而其他月份的銷售佔比相對較少。他亦對內地政府的疫情監控有信心，因為並不擔心。集團會繼續以「關小店、開大店」的方式，看好內地未來的銷售前景。至於「618」購物節，他表示，雖然並不是集團的銷售旺季，但仍然有作出嘗試，而且反應不俗，訂單在線上自營平台有90％的增長，產品單價亦有大幅增長。

波司登日前公布，截至3月止年度純利增20.6％，至20.6億元人民幣，並派末期股息每股0.135元，較去年的毎股0.1元增加35%。

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撰文 : 李尚毅

波司登（03998） 港股

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