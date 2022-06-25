信義玻璃信義光能同發盈警 料中期盈利倒退逾三成

兩大藍籌信義玻璃(00868)和信義光能(00968)同時發布盈利警告。信義玻璃表示，預期較截至2021年6月止六個月止中期純利53.8億港元，減少35%至50%，至35.0億港元與26.9億港元的範圍。此減少乃基本於下列因素包括對比2021年上半年，由於中國建築市場的浮法玻璃需求受壓，使浮法玻璃產品平均售價於2022年上半年期內接連下降；及於2022年上半年期內，因供應短缺，使能源及原材料成本大幅上升。

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信義光能亦預計，截至2022年6月止六個月盈利將減少33%至43%，去年同期的純利為30.7億港元。有關減少乃主要由於以下因素導致集團太陽能玻璃業務的盈利能力降低，包括集團太陽能玻璃產品2022年上半年的平均市價與2021年上半年按年下降約10至20%，這源於價格於2021年第一季度保持異常高位，而於2021年第2季度開始下降。以及純碱及天然氣等原材料及能源成本顯著增加。信義光能補充，上述不利因素的影響部分被集團實現高銷量及生產效率提升所抵銷。

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