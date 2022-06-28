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ETF通納入資格正式出爐　最快於7月正式實施

股市 00:00 2022/06/28

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2014年，連結香港和上海兩地的滬港通正式開始，開展了互聯互通機制的序幕。作為環球首個資本市場雙向開放體制，互聯互通機制在八年來不斷擴充和優化，先後拓展至深港通、債券通，以及可投資滬深創業板（只適用於機構專業投資者）等。5月27日，中國證監會和香港證監會更聯合宣布，原則上同意將交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通機制，令中港兩地投資者皆能透過「ETF通」買賣另一市場的ETF，相信此里程碑將為中港兩地市場帶來新一番光景。

篩選機制嚴格　合資格南向ETF預料較少

根據港交所的公告，ETF需滿足基金規模、投資範圍及基金性質等因素，方能被納入至南向互聯互通計劃。主要的準則包括以下四項。首先是該ETF最近6個月的平均資產規模必須達17億港元或以上，並上市超過六個月，而所追蹤的指數亦須發布不少於一年。第二是追蹤的指數當中，至少90%的權重必須要來自聯交所上市的股票。第三是基金的追蹤指數需要包括80%以上的權重符合港股通資格（若追蹤指數為恒生指數、恒生國企指數、恒生科技指數或恒生生科指數，則只而需符合70%以上的權重的港股通資格要求），且該基金不屬於合成ETF、槓桿或反向性質。第四是基金的追蹤指數在編制上有特定要求，如成份股數目、權重等。

由於入選ETF通的條件較為嚴格，市場預料首階段或只有不足10隻ETF入選南向通，主要為追蹤恒生指數、恒生國企指數和恒生科技指數等大型指數，並由大規模及家傳户曉的基金公司作管理，合計規模約2,000億港元。相反，由於內地ETF市場龐大，市場預期北向通將有不少於60隻ETF入圍，除了包括追蹤滬深300、上證500等指數的基金外，還有部份主題ETF等（如新能源，低碳等）或將入選。

刺激資金流入　強化ETF規模

根據港交所去年11月所公布的數據，南向港股通7年來累計成交23.1萬億港元，7年來累計淨流入2.1萬億港元。隨著ETF通的啟動，市場預料資金將進一步剌激資金流入本港市場，令交投更為活躍，增加ETF的流通量。同時，相關的ETF規模亦會伴隨互聯互通機制而壯大，進一步減少ETF的追縱偏離度，追縱誤差和溢價等問題，無論對基金管理人或投資者而言皆有利。

雖然就現狀而言，納入南向ETF通的基金或不多，但業內人士普遍預料ETF通將仿傚港股通的發展軌跡，不斷優化和擴充，令更多ETF能被納入機制之中。因此，是次ETF通的誕生是中港兩地市場的重要里程碑，不但令市場各方面的持份者受惠，長遠更為市場帶來龐大效益，深化香港在國際市場的地位。

撰文 : 薛永輝 恒生投資管理投資總監

【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？ 美國經濟衰退風險多大

欄名 : 指數恒談

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