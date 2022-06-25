【高息股】建滔28億元 收購倫敦辦公樓

工業股建滔集團(00148)再度出手投資英國地產。公司宣布，以2.936億英鎊即28.1億元，收購倫敦一幢商業樓宇。收購位於倫敦倫敦市中心的名為2 London Wall Place的一棟16層高商業樓宇。該物業距離倫敦地鐵站Moorgate站步行2分鐘，提供18.72萬平方呎的甲級寫字樓及1,500平方呎零售空間，96％和100％的可出租面積正出租，年租金收入約1,290萬元英鎊即約1.2億元，建滔將以內部資源支付收購。

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建滔表示，一直物色優質物業進行收購，以增加其物業投資組合及提升集團產生租金收入的能力，認為在當前市場情況下該租金收入為穩定及合理的回報。經 考慮物業的位置、品質及出租率， 認為收購事項符合集團的業務策略，符合公司及其股東的整體利益。

建滔在2017年亦曾以42億元，收購位於倫敦金絲雀碼頭的辧公樓15 Canada Square。

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