【有盈退休】前財爺對談精華

有機會與當了10年香港財政司司長的曾俊華對談，很是過癮。他直率幽默，親和力很強，視野遼闊及知識廣博。以下為當中精華：



問：有指香港競爭力愈來愈弱，我們需擔心被上海及新加坡取代嗎？

答：不會，天方夜譚！上海用人民幣，無法變成國際金融中心，只能做中國金融中心。香港的地位非一朝一夕爆出來，是有長遠深厚的金融基建。紐約、倫敦及香港乃全球3大交易中心，3個時區不停接力運作。新加坡？你可知其證券交易所每天交易額？只幾10億坡元而已，完全沒有香港的集資能力！當然，我們也不能自滿，要不斷強身健體！教育政策要與時並進。

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問：香港最重要發展的是甚麼？

答：教育。現今香港的教育政策過時。因用19世紀內容， 20世紀教法，但學生是21世紀的，完全不

Match（配對）！科技發展超快，教育政策必須配合。學生，不應只是青少年。為符合社會發展，中年老年也應重回學校，才能追上時代。現今香港人平均壽命已近90 ， 60歲後仍可參與工作，貢獻社會，故要學習最新科技！香港不應開徵銷售稅。



問：近年香港受疫情影響，出現赤字，甚至結構性赤字。是否需要加稅？但又會否削弱競爭力？有沒有新稅種可開，例如銷售稅？

答：香港不應開徵銷售稅，因這是個「潘朵拉盒子」。一打開，再不能關上。舉世城市皆如是，一開始，只會不停加加加，不會再歸零，香港不應行此路。加稅，可向「富人及富企」下手。香港在這方面，仍有很大空間，因其他城市，稅率遠高於香港！

問：樓價會否大幅調整？

答：香港最精明的人大多數替地產商服務，故有很多創新方法令新樓樓價不跌。加上各大地產商實力非常雄厚，故只會調整而不會「冧市」。

問：港元會否脫鈎？

答：可見將來不會，亦不應！美元始終是全球流通的獨一無二最強貨幣，絕難取代！



【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍