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【業績｜零售股】優品360全年賺逾1億　按年增35%　末期息派8港仙

股市 22:38 2022/06/24

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【業績|零售股】優品360全年賺逾1億　按年增35%　末期息派8港仙

優品360 （02360）  公布截至3月底止財年，全年收入按年增21.8%至19.83億元，純利按年增34.8%至1.1億元。優品360擬派末期息8港仙，連同中期息1.5港仙，全年派9.5港仙，按年增5港仙。優品360全日升1.61%，報1.89港元，以此推算，現價股息率5.03厘。

優品360上年度同店銷售增7%

優品360指，集團同店銷售增7.3%，年內亦增設14間店至138間，但產品數量按年輕微倒退43款至3,560款產品。會員數目則增長11.3%至167.3萬名。

集團指收入增加主要受疫情帶動，消費者對民生食品、雜貨用品、防疫用品及生活必需品需求上升。為回應消費者需求，集團亦增加穀類、麵食、罐頭食品、牛奶、冷凍及急凍食品、生活必需品、基本雜貨及防疫用品供應以及加強自家品牌銷售共70款產品。

在品牌策略方面，優品指已於上月推出網站服務，加強線上宣傳渠道。而集團亦計劃進一步拓展企業對企業（B2B）業務，以批發方式向企業發貨。

相關文章：

【盈喜】優品360料全年度多賺不少於110%　股價逆市曾升近22%

【業績│零售股】優品360半年實際多賺逾5成　派中期息1.5港仙 、擬拓批發業務

 

港股 同店銷售 零售 食品 優品360（02360）

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