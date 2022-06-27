曾淵滄：加息陰影 樓市壓力

美國聯儲局加息0.75厘後，首個新盤必嘉坊‧曦匯首輪開售，推出182伙，第一天售出121伙，沒有在一日之內沽清，不算理想。緊接着，多個利淡樓市的訊息傳出，包括金管局不斷大手接港元沽盤，香港銀行體系內的結存正在快速下降。

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加息的陰影

一般預料，如此下降速度會導致香港銀行同業拆息（HIBOR）快速上升。是的，最近HIBOR已超過0.7厘，一般銀行按揭貸款是H+1.3厘，這意味着，按揭利率已超過2厘。與此同時，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）日前公開表示，美國經濟有機會出現衰退，聯儲局會繼續加息至美國通脹被壓下至2%，不排除任何幅波的加息。馬上有人預言，7月份加息可能高達1厘，加息的陰影開始成了香港樓市短期內最大的壓力。



買樓的考量

之前筆者說過，買樓供樓是長達20年、30年的事，在如此長的時段裏，利率會升會跌。因此，買樓者是不大需要考慮短期內利率的走勢。不過，如果樓價短期內有下跌的壓力，想買樓者的確可以考慮暫時觀望，等待更壞的消息出現才買。

不過，如果再觀望，要小心銀行按揭會改變封頂利率。目前，多家銀行按揭封頂利率是2.5厘，即最高利率不超過2.5厘，目前銀行按揭一般有兩種，一種是H+1.3厘，另一種是P-3厘，H即是HIBOR，是銀行同業拆息利率，P是最優惠利率，目前是5厘。5厘的P利率已經維持好多年，今年美國聯儲局加息3次，香港銀行的P利率依然不變。

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目前H按已超過2厘，比P按的P-3厘還高，不排除銀行可能加P息，更嚴重的事，是銀行會以新的按揭貸款改變封頂位，已經有人預言封頂位會加到3厘或更高，因為美國已經有一些權威人士說，聯儲局應該加息，加到高於通脹率才能有效壓低通脹。

目前美國的通脹率是8.6%，即聯儲局要把目前的1.5厘聯邦利率再加多7厘以上。果真如此，香港銀行按揭如何可以維持在2.5厘的封頂位？當年，美國前總統列根（Ronald Reagan ）當總統時，聯邦利率一度升上20厘，才壓下當時可怕的通脹。目前，美國的通脹只是40年新高，即1982年之後的新高，比不上列根於1981年上任時的通脹。1980年美國前總統卡特（ Jimmy Carter ），就是因為高通脹而無法連任，輸給列根。因此列根大幅加息以壓通脹，製造衰退是壓抑通脹的方法，等壓下通脹後再大幅減息，經濟恢復增長，列根就在1984年輕易連任，今年11月美國國會選舉，拜登（Joe Biden）會不會學列根呢？

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