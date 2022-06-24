​​​​​​​【外資准入】高盛工行合資理財公司獲批開業　成內地第四間合資理財公司

▲ 高盛工行合資理財公司獲批開業，成內地第四間合資理財公司。

高盛及工行分別宣布，兩者共同籌建之內地合資理財公司高盛工銀理財，已收到中銀保監準予開業的批覆。據中銀保監2021年5月發布的批籌文件，高盛工銀理財的股東中，高盛資產管理有限責任合夥出資比例為51%，工銀理財有限責任公司出資比例為49%。

高盛工銀理財是內地第四家合資理財公司。此前，中銀理財與東方匯理資產管理成立了內地首家合資理財公司匯華理財有限公司。建銀理財與貝萊德金融管理，以及淡馬錫旗下的富登管理私人有限公司，亦合資籌建了貝萊德建信理財有限責任公司，公司上月已獲批開業。此外，由施羅德投資管理和交銀理財合資成立的施羅德交銀理財有限公司，亦於今年初獲批籌建。

高盛工銀理財開業前期準備已經就緒，正式開業後將在中國市場推出一系列綜合理財產品，包括但不限於量化投資策略、跨境理財產品以及另類創新解決方案。

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