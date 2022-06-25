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【藥明生物 2269】 國泰君安看好業務增速強勁 藥明生物可逢低買入

股樓投資 12:00 2022/06/25

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本周，生物科技股成升市火車頭，其中藥明生物（02269）本周累升15.2%，不過年初至今計，仍累跌16.6%。國泰君安發表研究報告指，藥明生物（02269）業務增速強勁，目前估值及股價相對合理，建議逢低買入。

同場加映﹕【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

報告指，藥明生物未來業績成長驅動因素包括持續強勁的業務增長、産品管綫和平台優勢、産能優勢。其中爲滿足日益增長的需求，總産能將從目前的15.4萬升，提高至年底的26.2萬升，料2024年後達到43萬升。該行又指，最近藥明已將預充式注射器（PFS）的產能提高到每年1,700萬支。

【中電 2】 中電盈警兼火災 股價兩日累跌近一成【見下頁

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記者：郭秀慧

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港股 生物科技 買入 生物科技股 藥明生物（02269）

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