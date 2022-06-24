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【電動車】理想：新SUV L9首72小時收逾3萬輛訂單

股市 20:48 2022/06/24

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【電動車】理想L9首72小時錄逾3萬輛訂單

理想汽車 （02015） 周二發布系列第二款車型L9，L9以家庭智能型SUV定位，不單帶動理想汽車股價創香港上市新高。理想汽車周五晚公布，L9發布72小時內已錄得逾30,000輛訂單，集團指訂單量反映新車對家庭用戶之吸引力。

理想創辦人李想早前料，新車於8月底可交付15,000輛，預訂須支付5000元人民幣，7月16日前取消預訂可退還押金。

理想承接本月升勢，全日升5.9%，報163.6元，再創上市新高。其美股（美：LI）盤前升4.03%，報40.82美元。

L9定價45.98萬人民幣，但與「理想ONE」同樣使用油電混合的增程式動力系統，並非純電動車。增程式技術即使用汽車引擎作為增程器用來發電，而不直接參與驅動，當汽車電量不足時，再對汽車的動力電池充電，充電完成後發動機停止工作。

相對於純電動車，增程式動力在續航力具較大優勢，理想汽車指，L9以CLTC基準的綜合續航里程1315公里，而WLTC綜合續航里程則達1100公里。

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港股 美股 電動車 理想汽車（Li Auto，美：LI） 理想汽車—W（02015）

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