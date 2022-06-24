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【新股IPO】快狗打車2246首日掛牌跌22% 每手脹面蝕956元

股樓投資 22:00 2022/06/24

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快狗打車 GOGOX（02246）首日掛牌，開市報21.5元，與招股價相同，最高曾升至23.15元，收市報16.72元，較招股價跌22.2%；全日成交1,519萬股，涉資3.14億元；以每手200股計，一手帳面蝕956元。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

快狗打車是亞洲主要的綫上同城物流平台，主要於內地、香港、新加坡、南韓及印度的逾340個城市開展業務。公司於線上同城物流領域擁有並經營兩個獲高度認可及值得信賴品牌：內地快狗打車與亞洲其他國家和地區GOGOX。

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是次在港上市以每股21.5元合共發售3120萬股，並引入了奇瑞及廣發為基石投資者，合共認購2,317.32萬股；公開發售部份錄得3倍超額認購，人人有份。

集資所得，主要用作擴大用戶基礎和提升品牌知名度、開發新服務和產品以增強變現能力、在海外市場尋求戰略聯盟和投資或收購、提升技術能力及增強研發能力等。上市聯席保薦人分別為瑞銀、中金、交銀國際及農銀國際。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

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記者：張以正

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快狗打車（02246） IPO 港股

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