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【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？

Hot Talk 20:00 2022/06/24

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【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？

中國超級富豪重返歐洲頂級豪宅市場，意大利薩丁尼亞島（Sardegna）當地媒體《L'Unione Sarda》上週報道指，一位中國的33歲神秘女富豪一次過支付8000萬歐元（約6.6億港元），買下當地著名海濱度假勝地翡翠沙灘（Costa Smeralda）最頂級地段切爾沃港（Porto Cervo）超級豪宅，並刊出交易支票圖片。有內媒估計，這位神秘女富豪或與京東 （09618） （美：JD）創辦人劉強東有關。

據交易支票顯示，神秘女富豪名叫Nani Wang，她未有使用分期付款或用離岸公司名義購買以避稅，而是在今年4月8日，直接將8000萬歐元存入美國業主的瑞士銀行賬戶。

Nani Wang曾擔任多間京東系公司負責人 

有內媒報道，一位同樣名為Nani Wang的人士曾擔任京東健康香港公司JD Health （HK） Limited負責人，該公司成立於2018年12月，此外，Nani Wang也是京東同系JD.COM INVESTMENT LIMITED的董事。

內地公司數據平台企查查顯示，一個中文名叫做王娜妮的人，與京東創始人劉強東，以及他的家人，有著千絲萬縷的聯繫，有內媒分析稱，1989年出生的王娜妮，雖然籍貫無法確定，但年齡符合33歲這一特徵。

同樣年齡符合的「王娜妮」多次就任劉強東旗下公司

報道又稱，王娜妮擔任執行事務合夥人的宿遷賽夫商業管理公司，其歷史股東是劉強東，後者於2020年8月11日退出。王娜妮擔任法人代表的三亞南泰合投資諮詢公司，其歷史股東也是劉強東，後者於2020年10月28日退出。

報道估計，即便王娜妮是京東系高管，近6億元全款買樓也不是小數目，「大概率是代持」。 IPG中國首席經濟學家柏文喜稱，一般代持，是為了避免被過度關注、涉稅、資金跨境流動監管等問題。

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