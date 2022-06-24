【信達生物 1801】 信達生物收市後公布 旗下胃癌藥獲內地批准上市 股價一周累升近35%

近日生物科技股受市場追捧，早前旗下食管鱗癌化療藥獲批上市的信達生物（01801）連日炒上，今日（24日）收報36.15元，大升11.9%，本周累計升幅達34.4%。

同場加映﹕【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

信達收市後又公布旗下另一款新藥上市申請，公告指，國家藥品監督管理局已經正式批准創新藥物PD-1抑制劑達伯舒（信迪利單抗注射液），聯合含氟尿嘧啶類和鉑類藥物化療用於不可切除的局部晚期、復發或轉移性胃及胃食管交界處腺癌的一綫治療的新適應症上市申請。信達生物指，信迪利單抗注射液已在中國獲批6項適應症，並且前4項已成功納入中國國家醫保目錄。

【大行報告】 花旗料2025年新能源車滲透率升至60% 呢隻車股為行業首選【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映﹕【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧