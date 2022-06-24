【有獎比賽】賀邁向125周年天星小輪辦攝影比賽 有機會贏得美利酒店住宿 免費搭小輪一年 年滿16歲可參加

為慶祝香港特別行政區成立25周年及迎接天星小輪邁向125周年，天星小輪舉辦「天星小輪『人、情、味』攝影比賽」，讓全球人士可透過影像呈現天星獨有之風貌。

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是次比賽分為「硬照組」及「短片組」。年滿16歲人士由即日起可透過天星小輪網站 www.starferry.com.hk 提交最多三幀硬照參賽，並可同時參加短片組，比賽截止日期為今年7月31日。比賽結果將於九月份公布，大會將個別通知得獎者。

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獎品方面， 硬照組及短片組各設金、銀、銅獎一名及優異獎5名。獎品包括香港美利酒店二人住宿、天星小輪 1:110 模型連幸運號碼證書、免費乘搭天星小輪一年或特製紀念品。 得獎作品將可於中環、尖沙咀及灣仔天星碼頭巡迴展出。

是次比賽的評審團成員也有重量級人馬，硬照組方面，評審團有資深傳媒人及攝影愛好者李純恩、香港都會大學創意藝術學系高級講師馮家桁、資深高爾夫球教練及多媒體藝術創作者鄭文雅及著名時裝設計師及攝影愛好者鄧達智。

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短片組方面，評審團則有陳慶嘉導演、紀錄片製作人及紐約國際電視電影節評審黃英飛及多媒體影像藝術家鄧鉅榮。天星小輪有限公司總經理周卓賢表示 :「天星小輪為香港市民服務逾百年，見證香港及維港兩岸的變化，是香港人的集體回憶。過去三年，天星小輪的業務雖受社會震盪及疫情打擊，但正能量不減，努力做好準備迎接全球旅客回歸。我們必定堅守崗位，期望天星再次為香港發亮。」他續說，十分感謝是次比賽評審團一眾評判在百忙中為天星助陣，以行動支持天星。 希望透過舉辦是次比賽，收集全球的參賽作品，多角度展現香港和天星的「人、情、味」，以及兩者密不可分的歷史意義，一起說好香港故事。

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大會也有列出評審準則，有興趣參加人士可留意：

1. 表達主題 - 訊息貼切度、意義、鮮明度、獨特性 (25%)

2. 技巧 - 攝影技巧運用 (35%)

3. 攝影構圖、視覺與美感 (35%)

4. 文字表達 (5%)

請按此查看參賽規則和要求。

查詢: photocontest@starferry.com.hk

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記者：陳詠妍