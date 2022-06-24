【書展2022】今屆書展活動一覽 將於下月20至26日舉行 門票下周一發售

本年度第32屆書展將於7月20至26日在香港會議展覽中心舉行，門票由下周一（27日）起公開發售；而八大講座系列會率先於今日（24日）接受網上報名，以下為大家介紹今屆書展主題活動。

今年書展的「年度主題」為「歷史文化．城市書寫」，大會將從不同角度介紹與主題有關的優秀作家及作品，與書迷攜手探索香港歷史和文化軌跡，推動全城閱讀風氣。

2021香港書展情況：

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另外，八大講座系列的年度主題包括「憶．寫香港故事」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「寫意生活」、「本地文化及歷史」和「心靈勵志」。「名人講故事」活動，亦會邀請星級嘉賓與小朋友分享具啓發性的故事。書展的講座活動今日開始在網上接受免費報名（可按此登記）。

同場亦有將舉行的「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，其中消閒博覽設有8大主題區，更設有多項免費試玩活動；「零食世界」則設6大主題區，搜羅逾 1,000款世界各地的人氣零食，來自日本、台灣、韓國、德國、澳洲、希臘及西班牙等地的直送美食。

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責任編輯：龍紀瑩