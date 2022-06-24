【美國通脹】鮑威爾承諾將「無條件」控制通脹　惟有可能推高失業率

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周四（23日）表示，聯儲局對控制40年來高通脹的承諾是「無條件的」，惟他承認大幅加息可能會推高失業率。

鮑威爾稱，有需要恢復物價穩定，必須將通脹率降至2%。鮑威爾續指，聯儲局不會試圖引發衰退，但「肯定是有可能」發生。

鮑威爾表示，聯儲局的行動可能導致失業率上升，令失業率可能會從歷史低位的3.6%上升至4.1%或4.3%，但認為勞動力市場仍會非常強勁。

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責任編輯：黃苑筠