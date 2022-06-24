【佐丹奴 709】 周大福以25億收購佐丹奴 股價一度炒高逾兩成

本地服裝股佐丹奴國際（00709）獲主要股東周大福控股提出溢價逾18%收購要約，今早（24日）復牌後即高開20.1%，高見1.95元，最多升22.6%，為2020年2月底以來最高，收報1.86元，仍大升17%。

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佐丹奴公布，主要控股股東鄭家純家族私人持有的周大福控股，擬透過鎧盛資本要約收購佐丹奴全部已發行股份，以每股1.88元（較停牌前股價1.59元溢價18.2%）提出自願性有條件全面要約，連同收購未行使購股權，總代價最多為25.6億元。公告顯示，佐丹奴有近15.8億股已發行股份，及近1.7億份未行使購股權，而周大福控股持有3.88億股股份，佔公司現有已發行股本約24.57%。

周大福控股擬延續佐丹奴現有主要業務，並維持其上市地位，保持至少25%的公眾持股量。

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記者：郭秀慧