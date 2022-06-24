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【有相睇】同區新盤平價推售　晉海兩房業主一減再減求售

股樓投資 19:19 2022/06/24

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將軍澳日出康城凱柏峰I日前開價，首批128伙折實呎價僅約16,757至20,128元，較同區新盤有一定折讓，為免被搶去客源，區內業主隨即減價賣樓。 

利嘉閣趙洛民說，晉海1B座低層C室，實用面積489平方呎，兩房間隔，向東北，望內園景，去年叫價950萬元放盤，其後一減再減，新近以808萬元易手，累減142萬元，實用呎價約16,523元。 

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資料顯示，原業主於2017年10月以559萬元一手購入上址，持貨近5年，現帳面賺249萬元，物業期內升值約45%。 

延伸閱讀【多圖】日出康城凱柏峰I　連裝修兩房示範單位　時尚設計營造愜意空間【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 晉海 利嘉閣 將軍澳

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