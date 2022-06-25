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梅根家姐稱奧巴馬同細妹係朋友 質疑誹謗案法官偏幫

環球社會熱點 08:35 2022/06/25

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英國哈里王子的妻子梅根與家庭成員相處並不和睦，其同父異母姐姐薩曼莎早前更起訴梅根公開作誹謗言論。薩曼莎周三（22日）要求撤換審訊法官霍尼韋爾，指她由前總統奧巴馬任命，認為奧巴馬與梅根是朋友，會作出偏袒的裁決。但遭法院駁回動儀。

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哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）去年接受訪問美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問，梅根當時指她與家人關係疏落，已有超過十年沒與同父異母姐姐薩曼莎（Samantha Markle）見面，又稱薩曼莎得知自己與哈里拍拖後，才改回原來姓氏。

薩曼莎對梅根言論感到不滿，其後起訴梅根在訪問及傳記作出失實及誹謗言論，案件正待審理。

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薩曼莎周三向法庭提出動議，指主審法官霍尼韋爾（Charlene Honeywell）由奧巴馬（Barack Obama）委任，認為奧巴馬與哈里夫婦是多年朋友，質疑受委任法官的公正性。

法院最終駁回其動議，霍尼韋爾強調奧巴馬在13年前簽署任命自己，但兩人從來沒有社交或事業交集，亦未與前總統或第一夫人作交流，與奧巴馬毫無關係。

霍尼韋爾於2009年獲委任成佛羅里達州地方法院中區法官，為奧巴馬任內最後一名委任的佛州地區法官。

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責任編輯：郭麗明

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