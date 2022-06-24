【5G旗艦】小米POCO F4即日本地開售 OIS防震升級定價親民 早鳥價再慳300元兼送YouTube Premium

小米POCO手機一浪接一浪，上月才推出電競旗艦POCO F4 GT，昨日（23日）又再發表另一款5G旗艦POCO F4，廠方並宣布新機即時在本地開售，8+256GB版本設有星塵綠、月光銀、暗夜黑三色機身選擇，本地定價為3,299元，由即日起至29日期間購買更可享有高達500元禮遇，包括300元早鳥特價優惠、免費螢幕維修服務1次及免費2個月YouTube Premium服務。

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POCO F4配備高通Snapdragon 870處理器，內置LiquidCool 2.0液冷散熱系統，7.7mm厚的機身僅重195g。機身正面配備6.67吋E4 AMOLED屏幕，以及2.76mm DotDisplay開孔鏡頭，螢幕具備120Hz更新率及360Hz觸摸採樣率，亮度達1,300尼特，此外亦配備杜比全景聲立體雙揚聲器。

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機身配備三鏡頭系統，除了800萬像素超廣角鏡頭及200萬像素微距鏡頭外，今次新機的最大賣點之一，莫過於其6,400萬像素主鏡頭，首度加入了光學影像穩定技術（OIS），大大減少因各種震動而引起的畫面模糊問題。

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電池續航力方面，滿電狀態可提供10小時遊戲、21小時影片播放或119小時音樂播放。電池容量為4,500mAh，支援67W快充技術，38分鐘即可充電至100%。

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順帶一提，POCO亦宣布將在香港主辦「POCO電競盃傳說對決挑戰賽」，由即日起開始接受報名。是次賽事將會分為兩個組別進行，分別為學生組和公開組，總獎金高達3萬元，兩個組別決賽將會於香港動漫電玩節2022主舞台進行。

【POCO 電競盃】傳說對決挑戰賽

報名日期：6月17日至7月6日下午6時

線上初賽日期：7月上旬

線下決賽：7月29日（星期五）動漫節2022主舞台

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責任編輯：嚴浩文