【iM專訪】海外貨運新手如何節省金錢？ AI物流一站式服務 省時且降成本

受疫情影響，全球貨運擠塞不斷，導致貨運的延誤時間加長，貨運積壓增多，運費也因而暴漲。不過，正所謂「條條大路通羅馬」，不少企業在疫情期間，透過物流科技尋覓其他貨運方案，例如以人工智能貨運路綫規劃（AI Routing）技術，讓貨件在重重難關之下如期發送。是次iM專訪一站式供應鏈金融平台《FreightAmigo》聯合創辦人兼營運總監謝凱澄，了解用戶在使用物流服務時，如何利用大數據分析及人工智能提升貨運效率，以及節省金錢，並分享了平台在疫情下突破困局的策略。

貿易及物流業是香港的4大經濟支柱之一，而謝凱澄以往也曾在大型物流公司工作。她指，當時曾為企業調查用戶意見，用戶反映傳統物流報價格式、專用字眼、收費細項每間物流公司都不一樣，要花很多時間研究和比較。她說：「對中小企用戶而言，更要聘請專責人員處理貨運，普遍每周需要發2次貨，每次貨運需處理4至5份文件，平均1年需處理多達480多份文件，更需以電郵或電話掌握報價進度及貨運狀況。」

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數年前，市面上已有不少旅遊格價平台，但謝凱澄指，本港當時仍缺乏物流的格價平台。她憶起在某次泰國旅行中，打算將一個木茶几運送回港，由於運費高昂，於是讓當時的同事幫助比較國際物流的費用，但最後由於當地清關程序複雜，即使只是一項報價也需要數天時間，從泰國回港後仍然未收到報價，她才發現，原來速遞和國際物流是兩種完全不同的貨運模式。

一次旅遊的經歷之後，謝凱澄希望打造方便用戶格價的數碼物流平台，解決用戶在傳統物流上遇到的難題，助本港的國際物流服務數碼轉型。但她表示，當時業界的「老行尊」認為過程太複雜，要數碼轉型幾乎不可能。不過，最終她與幾位創辦人實現了這不可能的任務，其中一位創辦人在業界已有40多年經驗，將香港由傳統物流樞紐轉型為國際數碼物流樞紐。

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謝凱澄指，用戶透過平台可劃一比較過千項收費細項，並讓整個流程自動執行，所有物流文件、貨件追蹤均可在網上完成。不論是個人用戶、中小企、上市公司，只要在平台上輸入貨件尺寸、重量、種類等簡單資料，便會自動生成物流所需文件，例如商業發票、裝箱單等，用戶不再需要自行填寫。「以往用戶在搜集傳統國際物流報價時都需要3至7個工作天之久，現在只要在平台搜索便可以即時獲取報價、預訂及網上付款，整個過程最快只需4分鐘。」

報價流程只需數分鐘，謝凱澄指，平台運用自家研發的AI貨運路綫規劃技術，選擇最穩妥的貨運路綫方案予用戶，助物流服務供應商盡快處理用戶的訂單，盡快送遞貨件。「我們的AmigoNetwork集合超過300間大型空運船運物流公司，甚至是偏遠地區的當地物流公司。以應用程式開發介面（Application Programming Interface，即是開發者讓第三方開發者將功能整合到企業網站或應用程式中）形式串連大型海空運公司及偏遠地區的物流公司的電子數據交換（Electronic Data Interchange）及不同的制式，便可以即時取得報價。」

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疫情之下，物流服務受影響尤其嚴重。謝凱澄透露，過往1年很多用戶反映，其他物流公司滯留貨物的時間達2至3周以上，她指，傳統印象中要將貨物運送到海外，安排最近的班機直飛目的地是最快的方案。「靠AI可以即時了解當地清關情況，特別是疫情中當地的封城地區，掌握相應數據避開塞關地區，先運到目的地附近的國家，再轉用陸路送貨，反而可以比飛機直飛快7天或以上。」

運費在疫情之下暴漲，使用物流服務，要如何節省費用？謝凱澄說，平台可按用戶需要，建議最便宜、最穩妥及最快捷的方案，無論是速遞、空運、海運、鐵路貨運及貨車物流貨運服務方案，令用戶有更多選擇比較價錢，運送貨物更靈活。「在貨運服務供應緊張的情況下，也可每日安排至少一班船運到香港。」

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責任編輯：龍紀瑩