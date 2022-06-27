香港演藝學院呈獻：香港特別行政區成立二十五周年音樂會　網上直播與公眾慶回歸

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香港演藝學院將於7月8日舉行香港特別行政區成立二十五周年音樂會，演藝師生精英雲集，一眾獨奏家、作曲家及指揮家將聯手獻技，慶祝香港特區政府成立二十五周年。音樂會由太古集團贊助，屆時將於香港演藝學院網頁及港台電視作實時直播，讓香港市民及國內觀眾一同欣賞音樂會誌慶。
演藝學院衷心感謝太古集團贊助是次音樂會，同時很榮幸獲粵港澳大灣區內三所協辦機構，包括星海音樂學院、深圳藝術學校及澳門青年交響樂團協會支持及參與。音樂會將播放協辦機構的精彩演出選段，儘管各方在疫情下未能作實體交流，但慶幸我們仍能以音樂聯繫區內的音樂家。
是次音樂會由蔡敏德（香港演藝學院指揮及文化領袖 (音樂) 系主任）指揮，演藝交響樂團將演奏三首管弦樂曲目，包括香港作曲家張珮珊 （香港演藝學院音樂學院副教授 (作曲) ）的得獎作品《大排檔》，作品靈感源自香港獨有的大排檔文化；樂團亦會演奏中國作曲家王丹紅的古箏協奏曲《如是》，並聯同演藝合唱團演出貝多芬氣勢磅礡的《C小調合唱幻想曲》，作品80。
演藝學院將密切留意疫情發展，有關節目的最新安排將於學院社交平台公布。
香港演藝學院呈獻：香港特別行政區成立二十五周年音樂會詳情
日期及時間：2022年7月8日，星期五 | 晚上7時30分至9時30分
地點：演藝學院香港賽馬會演藝劇院
網上直播：www.hkapa.edu
電視直播：港台電視
曲目：
張珮珊：《大排檔》
王丹紅：《如是》古箏協奏曲
貝多芬：《C小調合唱幻想曲》，作品80
關於香港演藝學院 (www.hkapa.edu)
香港演藝學院（HKAPA）於1984年依據香港演藝學院條例成立，是亞洲首屈一指的表演藝術高等學府。演藝學院提供學士課程與實踐為本的碩士課程。學習範疇包括戲曲、舞蹈、戲劇、電影電視、音樂與舞台及製作藝術。演藝學院的教育方針著重反映香港的多元文化，中西兼容，更提倡跨學科學習。自2008年以來，演藝學院獲得香港學術及職業資歷評審局（評審局）授予的「學科範圍評審」資格，使演藝學院能夠自行監察和評審其五個學科範圍（舞蹈、戲劇、電影電視、音樂與舞台及製作藝術）內的學士學位及大專課程。由2016年起，演藝學院獲批的「學科範圍評審」資格擴展至涵蓋碩士學位及以下的學位及大專課程。戲曲學院所開辦的課程亦已通過評審，並於資歷架構下獲得認可。除灣仔本部外，位於薄扶林的伯大尼古蹟校園自2006年起，亦是電影電視學院的培訓設施所在地。根據2022年公布的QS世界大學排名，香港演藝學院於表演藝術類別排列亞洲第一位及全球第十位。
(特約)