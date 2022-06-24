▲ 【業績｜本地券商股】耀才證券上財年少賺20%至5.6億元 末期息0.1元、股息率6.9厘

耀才證券 （01428） 公布截至3月底全年業績，期內收入10.68億元，按年少16.9%；純利5.61億元，按年少20.2%；每股盈利33.08仙，每股派末期息10仙，按年少23.1%。

耀才證券周五收報1.44元，跌1.37%，以此推算，股息率約6.94厘。

美國貨幣政策能否壓抑通脹屬未知之數 本港經濟或明年反彈

耀才證券提到，雖然多個西方國家主張與病毒共存，但病毒持續變種，未來疫情發展仍充滿變數，加上地緣政治風險持續，美國最新的貨幣政策能否壓抑通脹仍是未知之數。

全球政府鼓勵國民接種疫苗，耀才證券指，此舉相信有助加快經濟復甦步伐，環球股票市場依然有承托，並穩步發展。本港倘若能夠掃除疫情陰霾，迎來開關及商旅人流的湧進，本港經濟有望於2023年迎來強勁的反彈，又會繼續採取積極進取的發展策略，物色舖位開設分行及招攬大量人才。

客戶戶口總數增9.2% 新股孖展收入退倒81.3%

耀才證券稱，年內新開立戶口達4.44萬個，客戶戶口總數增加至52.68萬個，按年增9.2%；截至3月底，客戶資產接近645億元，按年少13.1%。

股市以至新股市場轉淡，耀才證券證券經紀收入4.37億元，按年少15.5%；香港期貨及期權經紀收入增3.8%至1.25億元；而首次公開發售融資利息收入（即：新股孖展收入）按年退倒81.3%至3773.7萬元。

【耀才欠租？】荃灣分行遭貼欠租橫額 耀才：與業主小誤會、已圓滿解決

【券商推廣】耀才推「估恒指送100萬黃金」第三回合 增設3萬黃金安慰獎