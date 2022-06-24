▲ 【新股IPO】玄武雲：SaaS股香港表現佳 未來主打快銷大品牌客

內地CRM（客戶關係管理）供應商玄武雲 （新上市編號：02392） 即日起至下周四（30日）招股，一手入場費3490元，最多集資2億元。玄武雲行政總裁陳永輝指，港股市場較成熟及國際化，Saas（軟體即服務）、媒體及電訊科網股在港上市股價表現較佳，故選擇在香港掛牌。對於近月香港新股市場氣氛一般，陳永輝稱，市場波動屬正常現象，有信心玄武雲擁有長周期業務。

陳永輝指出，在Saas服務下，未來會重點開發快銷零售行業客戶，希望以大品牌商為主，亦會拓展中小品牌。

玄武雲2392招股入場費約3490元 最新業績可見【下一頁】

玄武雲9成收入來自核心用戶

據招股書內容披露，核心用戶佔比及電信成本各佔集團收入及成本逾90%，玄武雲認為注重核心用戶及電商均有助集團業務發展，並不構成依賴。

在核心客群方面，陳永輝指出核心客戶存留有助集團服務達至標準化，增加產品覆蓋及業務經驗，未來更致力加大核心客戶數目，令CRM產品服務核心化。陳永輝亦指，客戶成功有助玄武雲成為行業領導者。

電商方面，首席財務總監葛萍指在電子商務模式下，對各省地三大供應商中移動、中聯通及中國電信為高需求，但在CRM業務上電信商作為供應商，於玄武雲屬「共營」關係。

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