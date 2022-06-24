▲ 矛盾又堅定的美國聯儲局

近期困擾環球市場的首要因素為美國聯儲局加息，雖然加息是必然，但市場憂慮的是聯儲局「加太快， 加太重，資本市場難以消化衝擊。美國5月CPI再創新高，按年上升8.6%，高於預期及前值。高通脹導致聯儲局於6月議息會議中加息75基點，為1994年11月以來首次落這麼重的藥，反映其抗通脹的堅定決心，市場目前開始討論聯儲局或會單次加息100個基點的可能性。在高通脹的環境下，早前錯判通脹形勢亦令聯儲局政策出現矛盾，此前6、7月加息50基點的前瞻性指引失效。究竟，未來聯儲局會否再推翻昨日的自己，本文將就此探討。

6月點陣圖預測明顯上調

本次議息會議聯儲局更新了政策利率預測與經濟預測。 政策利率預測的點陣圖顯示，有 13 名委員認為至 2022年年底至少加息至 3.25%-3.50%，加息路徑較 3 月的預測更為激進 ，3 月預測中位數為年底加息至1.75%-2.00% 左右。

圖： 2022年3月議息會議點陣圖

圖： 2022年6月議息會議點陣圖

聯儲局的矛盾

堅定

在“通脹暫時論”被證偽後，“通脹見頂論”被再次證偽，聯儲局對通脹形勢的錯判導致其此前6、7月加息50基點的前瞻性指引失效，噤聲期間美聯儲只能通過媒體讓市場形成更高的加息預期，出現前後矛盾。不過，75基點的加息再次體現出美聯儲當前抗擊通脹的決心，而“堅定”又“矛盾”的聯儲局很難在通脹出現明顯放緩前停止加息，大概率只能通過美國經濟衰退來降低本輪通脹。

通脹數據較點陣圖可信

鮑威爾在6月議息會議後講話中，陳述了此次較突然由加息50基點轉為加息75基點是由於通脹數據超出預期以及通脹預期上升，此前也表示過如果數據不及預期，存在採取更為激進的加息，此次加息75基點反映這個之前提及的政策目標。鮑威爾此次講話也多次提及加息將會對通脹數據進行反應，未來加息路徑將高度依賴於通脹數據。因此能預測未來通脹走勢，就可推斷出加息路徑。

三季度美國通脹或仍處於磨頂過程

首先，儘管5月國際原油價格未超過3月高點，但從實際影響CPI的汽油價格看，美國5月汽油價格比3月進一步走高，預計6月汽油價格可能仍將上行。其次，夏季出行需求將逐步旺盛，在此影響下，新車、二手車、機票公共交通等出行相關的商品和服務價格可能將維持高位或進一步抬升。再次，根據房價領先租金15-16個月的歷史關係，疫情後美國房價的階段性頂部為2021年7月，因此，後續住宅項增速或仍難減緩。綜上，6月美國CPI按年增速或仍在8.5%附近的高位，且三季度美國通脹或仍處於磨頂過程。

圖： 美國CPI走勢

資料來源：彭博、中信証券

年內加息終點可能在3.25%附近

因此，我們預計聯儲局或將在7月的議息會議上繼續加息75基點，年內加息終點可能在3.25%附近。當前不確定性落地，後續更大幅度的加息可能較難出現，美股市場可能迎來階段性喘息，但後續市場主導邏輯或將轉向經濟衰退，盈利壓制或仍將利空美股。

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