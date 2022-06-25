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Air Force迎來40周年 LV聯名款拍賣118萬成交

環球社會熱點 09:05 2022/06/25

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美國運動服裝品牌Nike的經典波鞋Air Force向來受歡迎，適逢今年迎來推出40周年，著名拍賣行蘇富比特意拍賣40對Air Force初代款式的波鞋。結果其中一對和奢侈品牌LV聯承的Air Force波鞋，以15.12萬美元（約118萬港元）成交。最平成交價則為1,764美元（約1.3萬港元），差距甚大。

俄諾貝爾和平獎得主拍賣獎章 8億成交捐UNICEF助烏難民 【下一頁】

蘇富比（Sotheby’s）本周推出「40 for 40」項目，拍賣40對Air Force波鞋慶祝鞋款推出40周年。Air Force波鞋於由設計師基爾戈爾（Bruce Kilgore） 1982年設計，是他設計的第一款籃球鞋。

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專注鞋類歷史雜誌《Sneaker Freaker》 創辦人伍德（Simon Wood）稱讚，其簡約設計堪稱完美。Air Force波鞋現更成文化象征，和美國職業籃球賽（NBA）球星及hip-hop文化等有密切聯繫。伍德曾指，Air Force創造出一種超越波鞋本身的文化。

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在蘇富比是次拍賣中，成交價最高的是一對和LV聯名款式，設計者正是去年因癌症逝世的LV男裝創意總監Virgil Abloh。有分析指Virgil Abloh善於將兩種相反元素結合，如街頭及奢侈文化。Virgil Abloh本人更是傳奇人物，該款波鞋亦全球限量200對，因此特別受歡迎。

而另一款由Virgil Abloh設計的Off-White系列Air Force波鞋亦有被拍賣，最終亦以逾3.5萬美元（約27.5萬港元）成交。該鞋款主色調為黃色，Nike 標誌則為銀白色。當時Virgil Abloh將鞋送給美國著名DJ及Air Force收藏家Bobbito Garcia，故在側面印有Bobbito字樣。

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責任編輯：李俊儀

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