必嘉坊‧曦匯下周二賣68伙　折實入場價468.82萬起

由恒地發展的紅磡重建項目必嘉坊‧曦匯，早前加推至價單第4號，發展商最新上載銷售安排，定於下周二（28日）起將加推的68伙全數推出銷售。

必嘉坊‧曦匯次輪銷售的68伙，實用面積由180至369平方呎不等，當中包括12伙開放式單位、41伙一房單位及15伙兩房單位，整批折實售價由468.82萬至889.67萬元，折實呎價22,913至26,580元。

必嘉坊‧曦匯示範單位

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今批最低樓價單位為5樓C室，屬開放式間隔，實用面積180平方呎，折實售價468.82萬元；而最低呎價之單位則為6樓H室，屬兩房間隔，實用面積369平方呎，折實呎價22,913元。

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊‧曦匯開售至今，在後疫情及美國加息的情況下仍錄得滿意銷情，故此為回應市場，項目同時更推出專為開放式單位而設的靈活自主首期分期計劃，相信計劃有助年輕或資金較少的自住買家上車。

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