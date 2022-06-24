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【電動車】南韓電動車基金減持Tesla、換馬比亞迪及小鵬　冀降低投資組合波動性

股市 17:44 2022/06/24

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【電動車】南韓電動車基金減持Tesla、換馬比亞迪及小鵬　冀降低投資組合波動性

彭博報道，南韓首隻專注於投資電動車行業的互惠基金，將投資組合內的Tesla（美：TSLA）權重減至歷來最低，並將套現所得資金，用作投資中資電動車企，包括比亞迪 （01211） 及小鵬汽車 （09868）

Tesla佔資產淨值不足3%

報道指，南韓投資管理基金自2017年成立以來便持有Tesla，但今年來逐步減持Tesla至佔資產淨值不足3%，較高峰的9%大幅回落。基金管理人Hwang Woo-taek表示，基金希望透過減持股票風險敞口及降低重倉股比重，降低投資組合的波動性。

高盛維持比亞迪確信買入評級【下一頁】

Hwang Woo-taek表示，基金於3月及4月增持了比亞迪及小鵬汽車，因這些股價早前大幅調整，基金還增持了電動車供應鏈股份，包括荷蘭的ABB及美國的Eaton，並提高現金水平。

比亞迪A股回購計劃已完成【下一頁】

南韓投資管理基金過去3年表現跑贏98%同業，全靠Tesla股價持續向上，但今年來卻損失20%。Hwang Woo-taek稱，在增持Tesla之前，必須先看到Tesla在創新上會有更多突破，包括推出Crybertruck。

現時南韓投資管理基金管理的資產規模約1.15萬億韓圜，相當於8.87億美元。

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大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部，即睇【ET財智Talk】

港股 比亞迪股份（01211） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 小鵬汽車－W（09868） 電動車 減持 增持 Tesla 互惠基金

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