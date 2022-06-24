【金管局年報】外匯基金去年投資收入1919億元、回報率4.1%　余偉文：需注意通脹壓力升、貨策正常化步伐等風險

▲ 外匯基金去年投資收入1919億元 余偉文：需注意通脹壓力升、貨策正常化步伐等風險

金管局2021年報顯示，外匯基金去年全年投資收入1919億元，投資回報率4.1%。自1994年起計，外匯基金複合年度投資回報率4.8%，高於同期香港綜合消費物價指數2%的升幅。

總裁余偉文表示，於2021年，涵蓋私募股權及房地產的「長期增長組合」繼續表現理想，自2009年開展投資以來的內部回報率年率15.4%。

至去年底，外匯基金的資產總值達45,702億元。長期增長組合投資的總市值為5,153億元，其中私募股權為3,925億元，房地產為1,228億元。

余偉文：未來環球投資環境將繼續波動

余偉文表示，展望未來，環球投資環境將繼續波動，需要注意的風險包括上升的通脹壓力、貨幣政策正常化的步伐、新病毒變異株陰霾及地緣政治的緊張局勢。金管局將繼續靈活管理外匯基金，按需要採取防禦性部署，同時維持高流動性，以應付任何經濟環境欠佳的情況。

年報並提到，環球經濟前景仍受制於重大的不確定因素，金管局會密切注視最新發展，提高警惕，防範各種潛在風險，以維持金融體系穩定健全；這是關乎持續提供關鍵金融服務的先決條件，因此亦是維繫香港經濟正常運作的命脈。

年報：香港金融體系有足夠能力抵禦衝擊

展望未來，由於各種不明朗因素均增加，市場或會面臨較大波動。一方面，聯儲局若續以快速步伐推進貨幣政策正常化，可能導致全球金融狀況於未來明顯收緊，並增加全球的債務負擔。另一方面，繼今年初烏克蘭局勢升級，包括中美緊張關係在內的不明朗地緣政治因素或會持續高企，並再度引發金融市場波動。最後，隨着疫情反覆，若大規模封城再現，將導致環球供應鏈樽頸問題持續，並為全球增長及通脹帶來負面影響。

金管局指，香港金融體系憑藉過去多年所建立的抗震能力及緩衝，有足夠能力抵禦不利衝擊，金管局有能力、資源及決心維持香港貨幣及金融穩定。該局將會在今年進行多項研究，探討影響香港經濟的事項，並評估相關潛在風險。

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